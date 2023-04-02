Опасные последствия поломок подвески.

Гонщики «Формулы-1» и других серий временами оправдывают аварии или вылеты словами «да я был просто пассажиром, машину утянуло/повернуло».

Так вот, временами это не просто правда – случаются вот такие сюрреалистичные моменты, как авария Энцо Фиттипальди в гонке «Формулы-2» в Австралии:

Гонщик программы «Ред Булл» вылетел с трека из-за холодных шин, неудачно развернулся, задев колесом барьер, повредил подвеску – а на прямой она доломалась.

Признавайтесь, стало некомфортно?