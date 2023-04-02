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😳Болид поворачивает в стену на прямой – сюрреалистичная авария в «Формуле-2»

Энцо Фиттипальди
видео видео
Формула-2 Формула-2
Гран-при Австралии
Авто Авто

Опасные последствия поломок подвески.

Гонщики «Формулы-1» и других серий временами оправдывают аварии или вылеты словами «да я был просто пассажиром, машину утянуло/повернуло».

Так вот, временами это не просто правда – случаются вот такие сюрреалистичные моменты, как авария Энцо Фиттипальди в гонке «Формулы-2» в Австралии:

Гонщик программы «Ред Булл» вылетел с трека из-за холодных шин, неудачно развернулся, задев колесом барьер, повредил подвеску – а на прямой она доломалась.

Признавайтесь, стало некомфортно?

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