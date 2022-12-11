Рули первых болидов «Ф-1» раздавались на полметра и занимали всю кабину. Зачем?!
Загоняли занозы в руки гонщиков.
Руль современного болида «Формулы-1» – суперкомпьютер с дисплеем, огромным количеством переключателей и стоимостью от 30 до 120 тысяч долларов в зависимости от использованных в разработке и производстве технологий и комплектующих.
Однако рули в первых Гран-при новосозданной в 1950-м «Формулы-1» совсем не производили впечатление шедевров технического искусства – они, казалось, с трудом влезали в кабины:
Средний диаметр – от 40 сантиметров!
Сейчас такие обычно стоят в грузовиках!
Почему же они были именно такие? Просто машины в те годы, естественно, ездили без гидроусилителя руля, а мотор располагался впереди и их было потому тяжело поворачивать. Гонщикам требовалось точнее выбирать желаемый угол и сильнее вращать руль, и потому большой диаметр был необходим, чтобы направить машину именно так, как нужно.
Ведь а 50-е использовали очень узкие рифленые шины – они и близко не давали современно уровня сцепления:
И большинство поворотов приходилось преодолевать в заносе боком (ведь и тормоза еще были не самые эффективные барабанные, а не дисковые – и их предпочитали не перегружать без необходимости).
Болиды же весили свыше 700 кг, обладали достаточно высоким центром тяжести – и управлялись исключительно вращениями рук. Потому большие рули практически использовались как рычаги – пилоты так усердно их крутили, что иногда загоняли себе занозы в руки от деревянных накладок на алюминиевом каркасе!
Все изменилось в 60-х – в «Купере» придумали среднемоторную компоновку, развесовка болидов улучшилась, кокпит тоже ужался – и рули постепенно начали уменьшаться вслед.
Первые болиды с новой компоновкой еще обладали относительно большими рулями, хоть и намного меньше первых болидов 50-х:
Но уже в 62-м гонялись примерно вот такие машины:
Больше никаких полметровых гигантов.
Хэмилтон похвастался: современный дизайн руля для «Ф-1» – его творение. А мы проверили – кажется, Льюис здорово преувеличил
Болиды «Ф-1» стоят десятки миллионов, рули – экраны-компьютеры, но проблему обзора сзади решают как 50 лет назад. Почему?!
Раньше болиды «Ф-1» ездили между Гран-при по обычным дорогам – рядом с грузовиками. Да, тогда так было можно!
Фото: youtube.com
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