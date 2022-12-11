Рули первых болидов «Ф-1» раздавались на полметра и занимали всю кабину. Зачем?!

Загоняли занозы в руки гонщиков.

Руль современного болида «Формулы-1» – суперкомпьютер с дисплеем, огромным количеством переключателей и стоимостью от 30 до 120 тысяч долларов в зависимости от использованных в разработке и производстве технологий и комплектующих.

Однако рули в первых Гран-при новосозданной в 1950-м «Формулы-1» совсем не производили впечатление шедевров технического искусства – они, казалось, с трудом влезали в кабины:

Средний диаметр – от 40 сантиметров!

Сейчас такие обычно стоят в грузовиках!

Почему же они были именно такие? Просто машины в те годы, естественно, ездили без гидроусилителя руля, а мотор располагался впереди и их было потому тяжело поворачивать. Гонщикам требовалось точнее выбирать желаемый угол и сильнее вращать руль, и потому большой диаметр был необходим, чтобы направить машину именно так, как нужно.

Ведь а 50-е использовали очень узкие рифленые шины – они и близко не давали современно уровня сцепления:

И большинство поворотов приходилось преодолевать в заносе боком (ведь и тормоза еще были не самые эффективные барабанные, а не дисковые – и их предпочитали не перегружать без необходимости).

Болиды же весили свыше 700 кг, обладали достаточно высоким центром тяжести – и управлялись исключительно вращениями рук. Потому большие рули практически использовались как рычаги – пилоты так усердно их крутили, что иногда загоняли себе занозы в руки от деревянных накладок на алюминиевом каркасе!

Все изменилось в 60-х – в «Купере» придумали среднемоторную компоновку, развесовка болидов улучшилась, кокпит тоже ужался – и рули постепенно начали уменьшаться вслед.

Первые болиды с новой компоновкой еще обладали относительно большими рулями, хоть и намного меньше первых болидов 50-х:

Но уже в 62-м гонялись примерно вот такие машины:

Больше никаких полметровых гигантов.

Фото: youtube.com