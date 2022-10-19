Облик базы команды «Ф-1» скопировали для новых «Звездных войн» – превратили в космопорт

База «Макларена» неподалеку от Уокинга заслуженно считается самой красивой в «Формуле-1»: уникальная архитектура выделяет технологический центр компании под собственным гордым названием MTC на фоне обычных «коробок» других команд. Его начали строить еще в 1998-м, полностью закончили в 2010-м, и он до сих пор стоит $200 миллионов (170 миллионов фунтов стерлингов) – во столько его оценили год назад во время продажи для обратного 20-летнего лизинга.

Футуристичный дизайн, напоминающий космическую станцию, отлично смотрится не только в качестве дома для болидов и суперкаров разных эпох, но и в качестве локации для съемок фильмов.

Визуальная копия MTC засветилась в новом эпизоде сериала «Андор», снятого в рамках медиафраншизы «Звездные войны». Вот только, как сообщает motor1.com, в самом «Макларене» ничего не знали: «Спасибо за то, что связались с нами – на самом деле не думаем, что были вовлечены в этот проект», – сообщил пресс-секретарь компании.

Похоже, создатели сериала вдохновлялись фотографиями – и воссоздали холл базы в роли терминала космического порта планеты Корусант.

Это уже не первый раз, когда база «Макларена» становится съемочной площадкой. Для фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» зал технологического центра превратился в логово плохих парней.

В обычное время здесь презентуют новые болиды.

А вот тот же интерьер, но уже в комедийном сериале от HBO «Авеню 5».

Кажется, теперь «Макларен» точно знает, что делать с базой, когда ее оборудование перестанет соответствовать запросам «Формулы-1».