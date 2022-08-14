На шоукаре «Ф-1» все-таки можно гонять по обычным дорогам – без номеров. Если регистратор потеряет данные о владельце, а лицо скрывает шлем

Пример неуловимого чеха.

Кажется, в мире нашелся владелец формульного болида, хакнувший систему – в Чехии на трассе D4 между Пршибрамом и Добрчижом заметили рассекающий трафик шоукар «Ф-1», выкрашенный под «Феррари» Кими Райкконена из конца 00-х.

Это явно не «боевой» болид – у него необычный нос и аэрообвес. Тем не менее, силуэтом и вообще структурой он похож на старую «Феррари» – скорее всего, речь о шоукаре, которые обычно собирают из нескольких старых машин и специально подгоняют под выставочные заезды.

Но вообще они не тоже не предназначены под езду на обычных трассах: ведь для допуска нужно получать регистрацию, проходить по требованиям к дорожному просвету, фарам и обязательной видимой зоне для установки номеров. Потому даже шоукары не пускают в трафик и используют только в закрытых зонах на заранее согласованных мероприятиях.

Как же тогда машина оказалась на чешской автостраде? Это крайне занятный кейс: вообще «гонщика» уже замечали там же в 2019-м.

Тогда полиция выехала на место сразу после публикации видео, и свидетельства очевидцев привели к местному 45-летнему энтузиасту гоночных машин (кстати, бывшему офицеру полиции). Однако он отрицал вину.

Привлечь к ответственности его (и кого-либо еще) не вышло, потому что шлем начисто скрыл лицо – эксперты постановили невозможность точно определить личность пилота из-за экипировки и низкого качества видео.

Компания-поставщик болида тоже не смогла подтвердить подозреваемого или цепочку владельцев – сослалась на утерю регистрационной книги.

Потому локальное Министерство Транспорта постановило закрыть расследование – ведь гонщику светил только штраф в 10 тысяч крон и лишение прав на год, а дальнейшие работы по идентификации уже выходили за пределы высшего лимита штрафа.

Теперь же болид появился на трассе вновь – и, кажется, если владельца не поймали с поличным сразу же при вылезании из кокпита, цикл просто повторится снова и снова. Идеальная дыра в законе – достаточно шлема и утерянной регистрационной книги, чтобы невозбранно и неуловимо гонять на шоукаре «Ф-1» по обычной дороге.

Источник: Idnes