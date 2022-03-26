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У болида «Ф-1» просело днище – высекало искры об асфальт. Изолента спасла за минуту – машина вернулась на быстрый круг

техника
Альфа Таури Альфа Таури
Формула-1
Гран-при Саудовской Аравии
Авто Авто

Экспресс-ремонт самых дорогих машин планеты.

«Формула-1» гордится скоростью болидов (особенно в поворотах), пит-стопов, развития машин, реакции пилотов и еще десятком вещей. Одна из них – скорость работы механиков в боксах: они способны за минуту поправить отвалившееся днище и вернуть машину на быстрые круги с помощью всего лишь пары рук и изоленты.

Вот доказательство – экспресс-исправление болида Пьера Гасли во втором сегменте квалификации на Гран-при Саудовской Аравии. Ребята из «Альфа Таури» выровняли высекавшую искры об асфальт деталь просто моментально – и №10 вернулся на трек и показал десятое на тот момент время:

А с новым потолком расходов в $140 млн за сезон команды только чаще будут пользоваться опцией быстрого и недорогого ремонта. Интересно, насколько перемотанными болиды доедут до финальной гонки года?

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