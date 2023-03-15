18 комментариев

Актриса разбила тренеру сердце.

«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, дома разгромив «РБ Лейпциг» со счетом 7:0.

После такого кто-то мог подумать, что на пресс-конференции Гвардиолы внезапно будет фигурировать Джулия Робертс? Но это же Пеп!

«Да, я неудачник в Лиге чемпионов. Но даже если я сейчас выиграю Лигу чемпионов три раза подряд, то останусь неудачником. У меня в жизни есть три кумира: Майкл Джордан, Тайгер Вудс и Джулия Робертс. Это три моих идола.

Джулия Робертс пару лет назад приехала в Манчестер. Не в 90-е, когда сэр Алекс выигрывал титул за титулом. Она приехала, когда мы уже года 4-5 как были лучше «Юнайтед».

Но она отправилась в гости к «МЮ», а не к нам. Поэтому, даже если я выиграю Лигу чемпионов, это не затмит разочарования тем фактом, что Джулия Робертс приехала в Манчестер и не заглянула к нам. Настолько велико мое разочарование», – заявил Пеп.

Актриса и не знала, что разбила сердце одному из лучших тренеров мира.

Джулия Робертс – футбольная мама. Ее дети болеют за «МЮ», а футболисты называют талисманом

«Манчестер Юнайтед» явно услышал жалобы Гвардиолы, потому что утром выложил в соцсети напоминание про тот самый визит Джулии Робертс.

Это случилось в 2016 году – Пеп как раз начал работу в «Сити». Актриса приехала с детьми в Манчестер. Посетила «Олд Траффорд», пофотографировала детишек на поле и посмотрела, как «Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

Кадры, которые расстраивают одного каталонца.

После матча Джулия сфотографировалась с Полем Погба. И даже поцеловала француза в щеку. Не показывайте эти фотографии Пепу.

Более того, несколько раз Робертс посещала и предсезонные игры «МЮ» – клуб летом часто гастролирует по США. Андреас Перейра даже как-то назвал оскароносную актрису «счастливым талисманом команды».

За «Ман Юнайтед» болеют дети Джулии – 19-летние Финнеас и Патриша, 15-летний Генри.

«Мне нравится в «Манчестер Юнайтед», что клуб ощущается как большая семья, – объясняла Робертс. – Мы тянемся именно к этому – к теплу и близости. Команда дает это ощущение и на поле, и за его пределами. Получить частичку этого тепла, стать маленькой частью этой семьи – потрясающее ощущение. Поль Погба поговорил с моим сыном о вере в себя, это было очень приятно».

Впрочем, Джулия – действительно активная футбольная фанатка. У нее есть фото с Криштиану, Месси, Модричем, Зиданом и даже Хосепом Бартомеу. А еще недавно прошел слух, что она купила два билета на финал ЧМ-2022 в Катаре за 80 тысяч долларов – для себя и мужа.

Может, она все-таки доедет и до «Сити» – ради главного фаната?

Фото: REUTERS/Lee Smith; Gettyimages.ru/Clive Brunskill; manutd.com