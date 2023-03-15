18 комментариев

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«Даже если выиграю ЛЧ, буду разочарован, что Джулия Робертс не заглянула к нам». Так вот из-за чего страдает Пеп!

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Актриса разбила тренеру сердце.

«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, дома разгромив «РБ Лейпциг» со счетом 7:0. 

После такого кто-то мог подумать, что на пресс-конференции Гвардиолы внезапно будет фигурировать Джулия Робертс? Но это же Пеп!

«Да, я неудачник в Лиге чемпионов. Но даже если я сейчас выиграю Лигу чемпионов три раза подряд, то останусь неудачником. У меня в жизни есть три кумира: Майкл Джордан, Тайгер Вудс и Джулия Робертс. Это три моих идола.

Джулия Робертс пару лет назад приехала в Манчестер. Не в 90-е, когда сэр Алекс выигрывал титул за титулом. Она приехала, когда мы уже года 4-5 как были лучше «Юнайтед».

Но она отправилась в гости к «МЮ», а не к нам. Поэтому, даже если я выиграю Лигу чемпионов, это не затмит разочарования тем фактом, что Джулия Робертс приехала в Манчестер и не заглянула к нам. Настолько велико мое разочарование», – заявил Пеп. 

Актриса и не знала, что разбила сердце одному из лучших тренеров мира.

Джулия Робертс – футбольная мама. Ее дети болеют за «МЮ», а футболисты называют талисманом

«Манчестер Юнайтед» явно услышал жалобы Гвардиолы, потому что утром выложил в соцсети напоминание про тот самый визит Джулии Робертс.

Это случилось в 2016 году – Пеп как раз начал работу в «Сити». Актриса приехала с детьми в Манчестер. Посетила «Олд Траффорд», пофотографировала детишек на поле и посмотрела, как «Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

Кадры, которые расстраивают одного каталонца.

После матча Джулия сфотографировалась с Полем Погба. И даже поцеловала француза в щеку. Не показывайте эти фотографии Пепу.

Более того, несколько раз Робертс посещала и предсезонные игры «МЮ» – клуб летом часто гастролирует по США. Андреас Перейра даже как-то назвал оскароносную актрису «счастливым талисманом команды».

За «Ман Юнайтед» болеют дети Джулии – 19-летние Финнеас и Патриша, 15-летний Генри.

«Мне нравится в «Манчестер Юнайтед», что клуб ощущается как большая семья, – объясняла Робертс. – Мы тянемся именно к этому – к теплу и близости. Команда дает это ощущение и на поле, и за его пределами. Получить частичку этого тепла, стать маленькой частью этой семьи – потрясающее ощущение. Поль Погба поговорил с моим сыном о вере в себя, это было очень приятно».

Впрочем, Джулия – действительно активная футбольная фанатка. У нее есть фото с Криштиану, Месси, Модричем, Зиданом и даже Хосепом Бартомеу. А еще недавно прошел слух, что она купила два билета на финал ЧМ-2022 в Катаре за 80 тысяч долларов – для себя и мужа.

Может, она все-таки доедет и до «Сити» – ради главного фаната?

7:0 – лучший матч «Сити» в сезоне. Что придумал Пеп (кроме Холанда в составе)?

Фото: REUTERS/Lee Smith; Gettyimages.ru/Clive Brunskill; manutd.com

18 комментариев

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василий иванов
Ответ Kanonir152
На фото с Месси нравится как человек ловко влез в кадр через окошко двери) Получается, у него есть фото с Месси и Джулией Робертс. Причем совместное.
ахахвах и правда, гений!
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S1rAlex
Юнайтед > сити.
Пеп, ты гений, но бело-голубой бренд всё еще второй в городе;)
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Александр Бородин
Ответ Евгений Вырныгаев
когда, выходила "Красотка" в 1990 году, Пепу было 19 лет. Молодой, перекаченный горомонами спортсмен. 100% на сборах или играх в тумбочке хранил пару её постеров, она любимая женщина в его жизни (после мамы и жены, конечно). Эх, вспомнил как в ларьке Роспечати покупал постеры с Селеной Гомез за 20-30р
Как быстро летит время. Да и Силена была хороша. Эх…
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Rif Home
Чем Джулия Робертс так выделилась, что можно назвать её "кумиром"? Сыграла проститутку?
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BeastI666I
Ответ Адилет Тюленов
Отпадает?
выпадает
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ivica_sprut
Ответ DolJun
посмотрите на шикарные волосы джулии и вопрос почему пеп страдает отпадет сам собой
так наоборот, "+" к "-" притягиваются ))
0
-1
-1
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Kanonir152
На фото с Месси нравится как человек ловко влез в кадр через окошко двери) Получается, у него есть фото с Месси и Джулией Робертс. Причем совместное.
+4
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+4
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F_Totti
На фото с Месси. Мужчина в окошке. Это нечто.
ахахаххаха
+2
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Loko_Palych
Ответ Zombieset
Найдите Робертс на фотке с Зиданом
Да, дети теперь рассказывают, что сфотографировались с любимым футболистом, а какая-то тетка влезла в кадр)
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Zombieset
Найдите Робертс на фотке с Зиданом
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Zombieset
Даже "Красотка" знает толк в культуре боления, в отличие от многих глоров спортса.
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poolshh
Пеп, да прибудет с тобой душевная травма)
Вот, оказывается, за что он воюет)))
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Евгений Вырныгаев
когда, выходила "Красотка" в 1990 году, Пепу было 19 лет. Молодой, перекаченный горомонами спортсмен. 100% на сборах или играх в тумбочке хранил пару её постеров, она любимая женщина в его жизни (после мамы и жены, конечно). Эх, вспомнил как в ларьке Роспечати покупал постеры с Селеной Гомез за 20-30р
+8
-1
+7
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Адилет Тюленов
Ответ DolJun
посмотрите на шикарные волосы джулии и вопрос почему пеп страдает отпадет сам собой
Отпадает?
+17
0
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Zerocool789
В общем пусть Робертс приедет, а Пеп ЛЧ не выигрывает.
0
0
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Tun
Вот кого САФ должен был подключать к переговорам в 2013м
+4
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Zakir Hanseidov
А куда делся Погба?
+1
0
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DolJun
посмотрите на шикарные волосы джулии и вопрос почему пеп страдает отпадет сам собой
+62
-2
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