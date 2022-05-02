Ибра – главный клиент Райолы. Мино вправил молодому Златану мозги, забрал «Порше» и сказал пахать, чтобы стать лучшим

Теперь швед может пойти в агенты.

30 апреля умер самый эпатажный футбольный агент – Мино Райола.

Смерть Мино сильно ударила по Златану Ибрагимовичу, одному из самых давних клиентов и близкому другу. Швед навещал Райолу в миланской больнице прямо перед смертью. Сейчас же пошли слухи, что Ибра может завершить карьеру и подхватить часть работы в агентстве Мино.

Возможно, Златан станет лицом компании или будет работать с молодыми футболистами. Много лет назад сам Райола вправил мозги Ибрагимовичу, когда у шведа начались проблемы в «Аяксе».

История знакомства Ибрагимовича и Райолы. Агент с видом мафиози покорил Златана за один разговор

Ибрагимовичу срочно требовался новый агент. Знакомый журналист предложил на выбор двух: один работает на компанию, представляющую Бекхэма, другой – кажется, мафиози. Конечно, Златан попросил связать его со вторым.

Встречу назначили в дорогом амстердамском отеле «Окура». Ибрагимович хотел впечатлить Райолу, поэтому нацепил куртку Gucci, золотые часы и приехал на «Порше Турбо». Что было дальше, ярко описано в автобиографии Ибры (которую еще в 2014-м перевели в блоге на Sports.ru).

«Я не знал, какого мне человека ожидать. Возможно, он будет в приталенном костюме и с золотыми часами покруче моих. А кто явился? Парень в джинсах, в футболке Nike. Еще и с пузом. Вылитый мафиози из «Клана Сопрано».

И этот Санта Клаус – агент? Плюс ко всему, когда мы сделали заказ, что вы думаете? Думаете, что мы взяли немного суши с авокадо и креветок? Мы заказали еды, которой хватило бы и на пятерых. И он просто стал запихивать в себя все это.

Но потом мы начали разговор, и он сразу же зашел о конкретных деловых вопросах. Никакой элегантной хрени, никакой пыли в глаза, я это сразу понял. И сказал себе: это хорошо, я хочу работать с этим парнем. Думаем-то мы одинаково. Я уже готовился пожать ему руку и начать сотрудничество.

Но знаете, что этот самодовольный ублюдок сделал? Он вытащил четыре листа А4 с распечатками из интернета, на которых было много имен и цифр. К примеру:

Кристиан Вьери – 27 матчей, 24 гола

Филиппо Индзаги – 25 матчей, 20 голов

Давид Трезеге – 24 матча, 20 голов

И в конце: Златан Ибрагимович – 25 матчей, 5 голов.

«Ты думаешь, что я могу продать тебя с такими показателями?» – сказал он. Это еще что, опять психологическая атака?

«Если бы я забил 20 голов, даже моя мама смогла бы меня продать», – парировал я, и тогда он успокоился. Он хотел засмеяться, сегодня я это знаю. Но тогда он продолжил свою игру. Не хотел терять инициативу».

Райола спустил Златана на землю: сказал, что его не впечатлить ни дорогими шмотками, ни золотыми часами, ни «Порше».

«Ты хочешь быть лучшим в мире? Или тем, кто дохрена зарабатывает и ходит по улице во всем этом?», – такой вопрос задал Мино. И Ибрагимович ответил, что хочет быть лучшим. – Отлично! Потому что если ты хочешь быть лучшим в мире, то ты много чего еще добьешься. А если это все ради денег, то ничего этого не будет, понимаешь? Обмозгуй это и свяжись со мной потом».

Я вышел из отеля с мыслями, мол, подумаю об этом потом. Я по-прежнему могу быть крутым и заставить его ждать. Но нет. Я даже до машины не дошел, а мне уже хотелось позвонить. Что я и сделал.

«Слушай, я не могу ждать, хочу работать с тобой прямо сейчас».

Он притих. И потом ответил:

«Ну ладно. Но если хочешь работать со мной, то делай, как я тебе скажу. Ты продашь свои машины, часы и начнешь тренироваться в три раза усерднее. Потому что твоя статистика – дерьмо».

«Твоя статистика – дерьмо»! Я должен был сразу послать его к чертям. Продать машины? А они-то ему чем не угодили? Далековато он зашел, однако. Но … он ведь был прав, разве нет? Я отдал ему свой «Порше Турбо». Не для того, чтобы казаться послушным мальчиком, а просто, чтобы избавиться от нее. Я бы убился в этой машине».

Златан пересел на клубный «Фиат», сменил золотые часы на спортивные от Nike, а куртку Gucci – на тренировочную форму. И стал впахивать на занятиях. Был настолько усерден, что даже получил травму. Тогда Мино чуток осадил парня: тренироваться нужно усердно, но травмы никому не нужны.

Но как только Ибра расслаблялся, Райола был рядом:

«Тебе нравится, когда люди говорят тебе, что ты лучший? Это вранье. Ты не лучший. Ты дерьмо. Ты никто. Работай еще больше».

Поначалу Златан воспринимал такой метод мотивации в штыки и в открытую посылал агента. Но со временем и сам стал напоминать себе: «Ты не лучший. Ты даже наполовину не так хорош, как мог бы быть! Тренируйся больше!»

***

Все окупилось. Златан в «Аяксе» стал двукратным чемпионом Голландии, а Райола организовал трансфер в «Ювентус». Так началось очень результативное путешествие Ибрагимовича по топ-лигам, которое до сих пор не закончилось. Даже в 40 лет главный клиент Райолы важен для «Милана» – претендента на скудетто.

Фото: East News/VI Images / Maurice van Steen WK, KCS; globallookpress.com; instagram.com/