44 комментария

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Новая реформа Кубка России – абсурд. Это слишком несправедливый турнир

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Жалоба и предложение Артема Денисова.

В Кубке России – важная реформа. 

В следующем сезоне команда, проигравшая в финале Пути РПЛ, моментально вылетит из турнира, а не спустится в нижнюю сетку, чтобы сыграть с победителем первого этапа финала Пути регионов. 

Это по-спортивному ужасная реформа. Показываем на примере «Урала»

Вот как выглядели бы решающие раунды Кубка России-2022/23 с этой реформой. 

С реформой «Урал», занявший первое место в группе Пути РПЛ, выбивший в плей-офф «Ростов» и «Спартак», уступивший ЦСКА в финале Пути РПЛ лишь в один гол по сумме двух матчей, не получил бы второй шанс, который был у «Краснодара», «Спартака», «Динамо», «Локомотива», «Крыльев Советов», «Ростова». Они проиграли в верхней сетке, но благополучно спустились в Путь регионов.

К счастью, «Урал» получил свой шанс. Но в Кубке России-2023/24 на месте «Урала» будет команда, которая его не получит. На протяжении всего плей-офф будет действовать одно правило, в финале оно резко отменится.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов так объяснил нововведение в разговоре с «Футбольным Биги»: «Да, есть неравенство, но из-за динамики соревнований не хотелось победы одной команды в финале Пути РПЛ и ее поражения в суперфинале против команды, которая проиграла в финале Пути РПЛ и победила в финале Пути регионов. Это один из основных аргументов. Все клубы согласились с этим». 

Здесь сомнительно все. 

И логика клубов, которые, видимо, ставили себя на место ЦСКА, а не «Урала». 

И «динамика соревнований» – разве групповой этап (с шестью турами с повторяющимися играми!) в кубковом турнире не убивает динамику? 

И сам пример команды, которая проигрывает в финале верхней сетки, побеждает в финале нижней сетки и затем побеждает в суперфинале турнира. Это незыблемая норма формата double elimination, с которой изначально согласились РФС и клубы: каждый имеет второй шанс. Да, пусть будут два одинаковых матча, но это соревновательно объяснимо. 

И главная странность: даже после реформы в суперфинале возможно точное повторение полуфинала или четвертьфинала Пути РПЛ – то есть проигравший по сумме двух матчей на ранней стадии может выиграть суперфинал у недавнего соперника. Почему РФС смущает, что «Урал» – соперник ЦСКА в финале Пути РПЛ – встретится с ЦСКА в суперфинале, но не смущает, что с ЦСКА в суперфинале встретится «Краснодар», которого ЦСКА выбил в 1/4 финала? Где логика? 

Можно дать победителю верхней сетки преимущество в суперфинале – допустим, иногда в киберспорте в серии до трех побед победитель верхней сетки стартует с преимуществом 1:0. Да, это может звучать супернеобычно, но год назад так же необычно звучала и сама идея двойного выбывания в футболе.

А пока мы получаем изуродованный double elimination: второго шанса тут нет ни у команд не из РПЛ (разграничение противоречит главной идее формата), ни у финалиста верхней сетки.

В Кубке России и так слишком много турнирной несправедливости 

Кубок России с сезона-2022/23 – это франкенштейн из классического Кубка России и проекта Кубка лиги. Именно из проекта Кубка лиги забрали систему double elimination и идею группового этапа для клубов РПЛ.

Еще точнее: проект Кубка лиги стал каркасом обновленного Кубка России. Да, остались далекие кубковые раунды вроде 1/128 финала, где «Тюмень» рубится с «Ностой», а «Спартак» из Костромы – с «Динамо» из Вологды. Но это рудимент. Лишь 4 команды не из РПЛ доживают до стадии, когда наконец могут сыграть с клубами РПЛ. Если бы не подвиги «Акрона», мы бы забыли об участии клубов Первой лиги и ниже уже в конце февраля. «Зенит» разгромил ульяновскую «Волгу», «Пари НН» выбил «Звезду», «Ахмат» убрал «Уфу».

Нет ничего популистского в высказываниях о том, что Кубок России превратился в Кубок РПЛ. «Акрон» успешно прошел 7 раундов (в том числе «Локомотив», «Спартак», и «Динамо»), споткнулся в 8-м на серии пенальти с «Краснодаром», но даже при успешном исходе для трофея потребовались бы еще две победы – над «Уралом» и ЦСКА. Курский «Авангард» в сезоне-2017/18 – тоже клуб Первой лиги – дошел до финала Кубка России за 5 матчей. Хотя формально и «Авангард», и «Акрон» начинали с 1/32 финала. 

Маленькие команды принесены в жертву, чтобы клубы РПЛ могли заполнить календарную пустоту в отсутствие еврокубков и больше зарабатывать. Разумеется, в росте ТВ- и спонсорского контрактов нет ничего плохого. Плохо то, что в целях роста совершено тихое убийство команд помельче. А теперь «в целях повышения динамики» несправедливости стало еще больше: то, что разрешено менее успешным командам, вылетевшим в условной 1/4 финала Пути РПЛ (спуск в нижнюю сетку), нельзя более успешным, дошедшим до финала Пути РПЛ. 

Что можно сделать лучше?

Чтобы не только критиковать, предложу альтернативу:

• ликвидация группового этапа – убираем шесть довольно бессмысленных туров (ведь три команды из четырех все равно выходят в плей-офф; плюс матчи проходят в будни, многие начинаются с 14:00 до 18:00 по московскому времени)

• возвращение к классическому плей-офф

• введение double elimination со стадии 1/8 финала, когда остаются 16 команд. 

Плюсы: увеличенное число матчей в сравнении с традиционным Кубком России, дополнительные игры между топ-командами с повышенной мотивацией (вместо малозначимых матчей на групповом этапе), высокое качество соревновательного режима (здоровый double elimination, где клубы вне РПЛ тоже имеют второй шанс и тоже начинают в верхней сетке). 

Можете удивиться, увидев в примере многовато команд не из РПЛ. Но это историческая правда. За десять последних розыгрышей Кубка России до сезона-2022/23 в 1/8 финала каждый год участвовали в среднем 5,8 команд не из РПЛ. Восемь раз команды не из РПЛ выходили в полуфинал. То есть почти каждый сезон команда не из РПЛ доходила до полуфинала. Замечательная статистика (понятно, что с поправкой на уровень мотивации топ-клубов и коммерческую привлекательность старого Кубка России – все это можно чинить; но статистика – супер).

Нет гарантий, что с более справедливым форматом клубы не из РПЛ повторят эту статистику. Но дело не в гарантиях, а в возможностях. Без возможностей мало кто бы узнал про «Версаль», полуфиналиста Кубка Франции-2021/22, которому не разрешалось играть дома по вечерам из-за ценности Версальского дворца. 

«Версаль», «Акрон», курский «Авангард» – в их (и еще многих других) сюжетах сосредоточена уникальная ценность национальных кубков. 

Не нужно искусственно создавать красивые сюжеты. 

Но и искусственно уничтожать их тоже не надо. 

Наконец знаем календарь РПЛ и группы Кубка России! Главное о новом сезоне

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын, Александр Вильф, Александр Ступников

44 комментария

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Оригинальный Ник
Почему бы не оставить классический кубок России с полным рандомом в стандартной сетке и не ввести новый кубок, в котором формат менялся да хоть каждый сезон? Зачем так издеваться над клубами и зрителями
+47
-6
+41
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Redmurza
Ответ Оригинальный Ник
Почему бы не оставить классический кубок России с полным рандомом в стандартной сетке и не ввести новый кубок, в котором формат менялся да хоть каждый сезон? Зачем так издеваться над клубами и зрителями
Согласен полностью. Не хватает топам нагрузки - вводите хоть дабл, хоть триппл элиминейшн и устраивайте гэнг-бэнг хоть круглый год. А Кубок должен быть Кубком.
+29
-3
+26
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Артем Денисов
Автор
Ответ Максим Фомин
Автор: это несправедливо по отношению к Уралу Акрон: аааа, понимаю)
В тексте есть и про несправедливость по отношению к «Акрону». И по отношению ко всем остальным командам не из РПЛ
+25
-1
+24
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Максим Фомин
Автор: это несправедливо по отношению к Уралу
Акрон: аааа, понимаю)
+24
-9
+15
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ezheloko
Смысл кубка не в том чтобы акрон дошёл до финала. Этого организаторы кубка боятся как огня. Им нужно чтобы в финале играли Спартак и Зенит. На крайняк ЦСКА и Краснодар. И регламент сделали соответствующий, чтобы матчей Спартак-Зенит было побольше, и никаких курских авангардов и тосно в финале.
+14
-1
+13
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Bob_Kolomb
Ответ Оригинальный Ник
Почему бы не оставить классический кубок России с полным рандомом в стандартной сетке и не ввести новый кубок, в котором формат менялся да хоть каждый сезон? Зачем так издеваться над клубами и зрителями
Так хотели оставить классический кубок и ввести новый турнир (вроде бы Кубок РПЛ должен был называться, но не помню точно), но матч тв был против нового турнира и решили изменить формат Кубка России для того, чтобы закрыть пустующие окна еврокубков
+13
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+13
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Mellv
а почему нельзя просто сделать как все нормальные люди ? начало с 1/4 , либо с 1/8 , да ладно, у нас же там команды брогеров даже есть , начните с 1/256 , а там просто как в лч сетку , и жеребьёвки каждый раунд
+13
-1
+12
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Silent2006
Согласен с автором. Те, кто убрал второй матч из финала Пути регионов, не понимают сам смысл double elimination. И совершенно безмозгло берутся его менять, превращая неизвестно во что.
+8
-1
+7
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BORGOMI
Ответ Артем Денисов
В тексте есть и про несправедливость по отношению к «Акрону». И по отношению ко всем остальным командам не из РПЛ
Надеюсь, вы не удивлены, что большинство даже текст не читает, а сразу своими пальчиками тянется писать комментарии?
+6
0
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krokodilych
Я вообще двумя руками против double elimination как явления и за старую систему розыгрыша, когда победитель идет дальше, а проигравший выбывает.

Как говорится, в футболе важно быть сильнее не вообще, а конкретно в этот вечер.
+6
0
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Юранчик Заирулин
зачем ломать то , что давно работает? Показать деятельность свою. Только и всего.
+6
-1
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Ответ krokodilych
Я вообще двумя руками против double elimination как явления и за старую систему розыгрыша, когда победитель идет дальше, а проигравший выбывает. Как говорится, в футболе важно быть сильнее не вообще, а конкретно в этот вечер.
Да можно к старой системе вести двухматчевую систему и вот вам плотный график, раз им надо закрывать еврокубковые дни.
+5
0
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Joseph Conin
Ответ Redmurza
Согласен полностью. Не хватает топам нагрузки - вводите хоть дабл, хоть триппл элиминейшн и устраивайте гэнг-бэнг хоть круглый год. А Кубок должен быть Кубком.
Им надо дабл-пенетрейшн устроить - тем, кто эти реформы придумывает
+3
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goshforever
Ответ den70
Почему бы не вернуться к стандартной олимпийке, но клубам РПЛ играть не с 1/16, а например, с 1/64?
Матчи с непонятными командами, на которые клубы РПЛ отправляют третий состав, не пользуются популярностью на ТВ и у спонсоров. Все банально.
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krokodilych
Ответ ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Да можно к старой системе вести двухматчевую систему и вот вам плотный график, раз им надо закрывать еврокубковые дни.
Да вот даже двухматчевой системы не хотелось бы...

Кубок - это единственный турнир, в котором у скромных клубов был хоть какой-то шанс. На длинной дистанции те же курский "Авангард" или "Акрон" никогда не опередят "Зенит" или "Спартак" - у них просто нет для этого ресурсов. Но в один отдельно взятый вечер они вполне могут выложиться на 150%, сыграть матч жизни и выбить из кубка те же "Зенит" или "Спартак".

Вернее, могли. Раньше. До введения системы double elimination. Которую, насколько я понимаю, ввели именно для того, чтобы "Зенит" или "Спартак" до финала точно добрались, а "Авангард" или "Акрон" - точно вылетели.

Хреново. Неспортивно.
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Эдуард Суровый
Я ещё эти правила кубка не как понять не могу, а они другой формат хотят.
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goshforever
Ответ Оригинальный Ник
Почему бы не оставить классический кубок России с полным рандомом в стандартной сетке и не ввести новый кубок, в котором формат менялся да хоть каждый сезон? Зачем так издеваться над клубами и зрителями
Вещатели и спонсоры других турниров против появления третьего
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амкар
Автор - молодец. Всё это началось из-за того, что матч тв отказался показывать кубок рпл, т.к. там с правами было что-то, они боялись, что их отдадут другим, и кубок рпл будет популярнее кубка России, т.е. будет приносить больше денег от рекламы другой компании, а не им. Поэтому они встали в позу, и из-за них испортили кубок целой страны. Если не прав, поправьте, пожалуйста, я так понял ту историю.
И в итоге спасибо всем от команд низших лиг, которые выбывают сразу же, а не после двух поражений, как "элита". Это не кубок России, а кубок РПЛ. И шанс увидеть этих "звёзд" появится только у 4 клубов из низших лиг, в каких ещё странах такое есть в кубке.
Вспомним, как Амкар в 1998 выбил Спартак, Локомотив проигрывал Горняку из Учалов, да много подобного было в 1/16, теперь условное Динамо-Вологда в жизни не увидит такие команды, даже если пройдёт несколько раундов
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den70
Почему бы не вернуться к стандартной олимпийке, но клубам РПЛ играть не с 1/16, а например, с 1/64?
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bsanchezb
Ответ Максим Фомин
Автор: это несправедливо по отношению к Уралу Акрон: аааа, понимаю)
Читайте текст прежде чем писать комментарии. Автор объясняет что предложенная правка в формате кубка будет несправедлива к клубам типа Урала, дошедшим до финала верхней сетки. И в то же время добавляет, что к клубам ФНЛ формат был несправедлив начиная уже с прошлого сезона, включая Акрон
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RembaXXX
не хотелось победы одной команды в финале Пути РПЛ и ее поражения в суперфинале против команды, которая проиграла в финале Пути РПЛ и победила в финале Пути регионов. Это один из основных аргументов.
3 раза перечитал и ничего не понял! Верните старый формат кубка и не е@@те голову людям. Мало матчей, начните с 1/32 и верните 2х раундное противостояние.
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Этот формат сделали из-за бабла Фонбет, другого объяснение нету. А так жаль, что клубы ФНЛ и ФНЛ-2 теперь редко пересекутся в кубке и только каком-нибудь одному типо Ульяновку повезёт увидеть топ-клуб РПЛ.
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IronTankograd
По сути 2 финала и 1 суперфинал.
Все финалы играются в один матч.
В чём несправедливость? Проиграл финал - пошёл домой.
С таким же упехом можно было бы считать несправедливостью победу Краснодара в кубке. Ведь ЦСКА прошёл без поражений и проиграл только в суперфинале команде которая уже проигрывала. Несправедливо! Так что давайте играть суперфинал до 3 побед...
Успокойтесь уже и хватит ныть.
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Seven2482
я со старым форматом ещё не разобрался. Какой-то самый витиеватый формат из всех мне знакомых
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Vclv1394
новый формат это хорошее тошнотное средство
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