44 комментария

Новая реформа Кубка России – абсурд. Это слишком несправедливый турнир
Жалоба и предложение Артема Денисова.
В Кубке России – важная реформа.
В следующем сезоне команда, проигравшая в финале Пути РПЛ, моментально вылетит из турнира, а не спустится в нижнюю сетку, чтобы сыграть с победителем первого этапа финала Пути регионов.
Это по-спортивному ужасная реформа. Показываем на примере «Урала»
Вот как выглядели бы решающие раунды Кубка России-2022/23 с этой реформой.
С реформой «Урал», занявший первое место в группе Пути РПЛ, выбивший в плей-офф «Ростов» и «Спартак», уступивший ЦСКА в финале Пути РПЛ лишь в один гол по сумме двух матчей, не получил бы второй шанс, который был у «Краснодара», «Спартака», «Динамо», «Локомотива», «Крыльев Советов», «Ростова». Они проиграли в верхней сетке, но благополучно спустились в Путь регионов.
К счастью, «Урал» получил свой шанс. Но в Кубке России-2023/24 на месте «Урала» будет команда, которая его не получит. На протяжении всего плей-офф будет действовать одно правило, в финале оно резко отменится.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов так объяснил нововведение в разговоре с «Футбольным Биги»: «Да, есть неравенство, но из-за динамики соревнований не хотелось победы одной команды в финале Пути РПЛ и ее поражения в суперфинале против команды, которая проиграла в финале Пути РПЛ и победила в финале Пути регионов. Это один из основных аргументов. Все клубы согласились с этим».
Здесь сомнительно все.
И логика клубов, которые, видимо, ставили себя на место ЦСКА, а не «Урала».
И «динамика соревнований» – разве групповой этап (с шестью турами с повторяющимися играми!) в кубковом турнире не убивает динамику?
И сам пример команды, которая проигрывает в финале верхней сетки, побеждает в финале нижней сетки и затем побеждает в суперфинале турнира. Это незыблемая норма формата double elimination, с которой изначально согласились РФС и клубы: каждый имеет второй шанс. Да, пусть будут два одинаковых матча, но это соревновательно объяснимо.
И главная странность: даже после реформы в суперфинале возможно точное повторение полуфинала или четвертьфинала Пути РПЛ – то есть проигравший по сумме двух матчей на ранней стадии может выиграть суперфинал у недавнего соперника. Почему РФС смущает, что «Урал» – соперник ЦСКА в финале Пути РПЛ – встретится с ЦСКА в суперфинале, но не смущает, что с ЦСКА в суперфинале встретится «Краснодар», которого ЦСКА выбил в 1/4 финала? Где логика?
Можно дать победителю верхней сетки преимущество в суперфинале – допустим, иногда в киберспорте в серии до трех побед победитель верхней сетки стартует с преимуществом 1:0. Да, это может звучать супернеобычно, но год назад так же необычно звучала и сама идея двойного выбывания в футболе.
А пока мы получаем изуродованный double elimination: второго шанса тут нет ни у команд не из РПЛ (разграничение противоречит главной идее формата), ни у финалиста верхней сетки.
В Кубке России и так слишком много турнирной несправедливости
Кубок России с сезона-2022/23 – это франкенштейн из классического Кубка России и проекта Кубка лиги. Именно из проекта Кубка лиги забрали систему double elimination и идею группового этапа для клубов РПЛ.
Еще точнее: проект Кубка лиги стал каркасом обновленного Кубка России. Да, остались далекие кубковые раунды вроде 1/128 финала, где «Тюмень» рубится с «Ностой», а «Спартак» из Костромы – с «Динамо» из Вологды. Но это рудимент. Лишь 4 команды не из РПЛ доживают до стадии, когда наконец могут сыграть с клубами РПЛ. Если бы не подвиги «Акрона», мы бы забыли об участии клубов Первой лиги и ниже уже в конце февраля. «Зенит» разгромил ульяновскую «Волгу», «Пари НН» выбил «Звезду», «Ахмат» убрал «Уфу».
Нет ничего популистского в высказываниях о том, что Кубок России превратился в Кубок РПЛ. «Акрон» успешно прошел 7 раундов (в том числе «Локомотив», «Спартак», и «Динамо»), споткнулся в 8-м на серии пенальти с «Краснодаром», но даже при успешном исходе для трофея потребовались бы еще две победы – над «Уралом» и ЦСКА. Курский «Авангард» в сезоне-2017/18 – тоже клуб Первой лиги – дошел до финала Кубка России за 5 матчей. Хотя формально и «Авангард», и «Акрон» начинали с 1/32 финала.
Маленькие команды принесены в жертву, чтобы клубы РПЛ могли заполнить календарную пустоту в отсутствие еврокубков и больше зарабатывать. Разумеется, в росте ТВ- и спонсорского контрактов нет ничего плохого. Плохо то, что в целях роста совершено тихое убийство команд помельче. А теперь «в целях повышения динамики» несправедливости стало еще больше: то, что разрешено менее успешным командам, вылетевшим в условной 1/4 финала Пути РПЛ (спуск в нижнюю сетку), нельзя более успешным, дошедшим до финала Пути РПЛ.
Что можно сделать лучше?
Чтобы не только критиковать, предложу альтернативу:
• ликвидация группового этапа – убираем шесть довольно бессмысленных туров (ведь три команды из четырех все равно выходят в плей-офф; плюс матчи проходят в будни, многие начинаются с 14:00 до 18:00 по московскому времени)
• возвращение к классическому плей-офф
• введение double elimination со стадии 1/8 финала, когда остаются 16 команд.
Плюсы: увеличенное число матчей в сравнении с традиционным Кубком России, дополнительные игры между топ-командами с повышенной мотивацией (вместо малозначимых матчей на групповом этапе), высокое качество соревновательного режима (здоровый double elimination, где клубы вне РПЛ тоже имеют второй шанс и тоже начинают в верхней сетке).
Можете удивиться, увидев в примере многовато команд не из РПЛ. Но это историческая правда. За десять последних розыгрышей Кубка России до сезона-2022/23 в 1/8 финала каждый год участвовали в среднем 5,8 команд не из РПЛ. Восемь раз команды не из РПЛ выходили в полуфинал. То есть почти каждый сезон команда не из РПЛ доходила до полуфинала. Замечательная статистика (понятно, что с поправкой на уровень мотивации топ-клубов и коммерческую привлекательность старого Кубка России – все это можно чинить; но статистика – супер).
Нет гарантий, что с более справедливым форматом клубы не из РПЛ повторят эту статистику. Но дело не в гарантиях, а в возможностях. Без возможностей мало кто бы узнал про «Версаль», полуфиналиста Кубка Франции-2021/22, которому не разрешалось играть дома по вечерам из-за ценности Версальского дворца.
«Версаль», «Акрон», курский «Авангард» – в их (и еще многих других) сюжетах сосредоточена уникальная ценность национальных кубков.
Не нужно искусственно создавать красивые сюжеты.
Но и искусственно уничтожать их тоже не надо.
Наконец знаем календарь РПЛ и группы Кубка России! Главное о новом сезоне
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын, Александр Вильф, Александр Ступников
Акрон: аааа, понимаю)
Как говорится, в футболе важно быть сильнее не вообще, а конкретно в этот вечер.
Кубок - это единственный турнир, в котором у скромных клубов был хоть какой-то шанс. На длинной дистанции те же курский "Авангард" или "Акрон" никогда не опередят "Зенит" или "Спартак" - у них просто нет для этого ресурсов. Но в один отдельно взятый вечер они вполне могут выложиться на 150%, сыграть матч жизни и выбить из кубка те же "Зенит" или "Спартак".
Вернее, могли. Раньше. До введения системы double elimination. Которую, насколько я понимаю, ввели именно для того, чтобы "Зенит" или "Спартак" до финала точно добрались, а "Авангард" или "Акрон" - точно вылетели.
Хреново. Неспортивно.
И в итоге спасибо всем от команд низших лиг, которые выбывают сразу же, а не после двух поражений, как "элита". Это не кубок России, а кубок РПЛ. И шанс увидеть этих "звёзд" появится только у 4 клубов из низших лиг, в каких ещё странах такое есть в кубке.
Вспомним, как Амкар в 1998 выбил Спартак, Локомотив проигрывал Горняку из Учалов, да много подобного было в 1/16, теперь условное Динамо-Вологда в жизни не увидит такие команды, даже если пройдёт несколько раундов
3 раза перечитал и ничего не понял! Верните старый формат кубка и не е@@те голову людям. Мало матчей, начните с 1/32 и верните 2х раундное противостояние.
Все финалы играются в один матч.
В чём несправедливость? Проиграл финал - пошёл домой.
С таким же упехом можно было бы считать несправедливостью победу Краснодара в кубке. Ведь ЦСКА прошёл без поражений и проиграл только в суперфинале команде которая уже проигрывала. Несправедливо! Так что давайте играть суперфинал до 3 побед...
Успокойтесь уже и хватит ныть.