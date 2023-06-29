44 комментария

Жалоба и предложение Артема Денисова.

В Кубке России – важная реформа.

В следующем сезоне команда, проигравшая в финале Пути РПЛ, моментально вылетит из турнира, а не спустится в нижнюю сетку, чтобы сыграть с победителем первого этапа финала Пути регионов.

Это по-спортивному ужасная реформа. Показываем на примере «Урала»

Вот как выглядели бы решающие раунды Кубка России-2022/23 с этой реформой.

С реформой «Урал», занявший первое место в группе Пути РПЛ, выбивший в плей-офф «Ростов» и «Спартак», уступивший ЦСКА в финале Пути РПЛ лишь в один гол по сумме двух матчей, не получил бы второй шанс, который был у «Краснодара», «Спартака», «Динамо», «Локомотива», «Крыльев Советов», «Ростова». Они проиграли в верхней сетке, но благополучно спустились в Путь регионов.

К счастью, «Урал» получил свой шанс. Но в Кубке России-2023/24 на месте «Урала» будет команда, которая его не получит. На протяжении всего плей-офф будет действовать одно правило, в финале оно резко отменится.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов так объяснил нововведение в разговоре с «Футбольным Биги»: «Да, есть неравенство, но из-за динамики соревнований не хотелось победы одной команды в финале Пути РПЛ и ее поражения в суперфинале против команды, которая проиграла в финале Пути РПЛ и победила в финале Пути регионов. Это один из основных аргументов. Все клубы согласились с этим».

Здесь сомнительно все.

И логика клубов, которые, видимо, ставили себя на место ЦСКА, а не «Урала».

И «динамика соревнований» – разве групповой этап (с шестью турами с повторяющимися играми!) в кубковом турнире не убивает динамику?

И сам пример команды, которая проигрывает в финале верхней сетки, побеждает в финале нижней сетки и затем побеждает в суперфинале турнира. Это незыблемая норма формата double elimination, с которой изначально согласились РФС и клубы: каждый имеет второй шанс. Да, пусть будут два одинаковых матча, но это соревновательно объяснимо.

И главная странность: даже после реформы в суперфинале возможно точное повторение полуфинала или четвертьфинала Пути РПЛ – то есть проигравший по сумме двух матчей на ранней стадии может выиграть суперфинал у недавнего соперника. Почему РФС смущает, что «Урал» – соперник ЦСКА в финале Пути РПЛ – встретится с ЦСКА в суперфинале, но не смущает, что с ЦСКА в суперфинале встретится «Краснодар», которого ЦСКА выбил в 1/4 финала? Где логика?

Можно дать победителю верхней сетки преимущество в суперфинале – допустим, иногда в киберспорте в серии до трех побед победитель верхней сетки стартует с преимуществом 1:0. Да, это может звучать супернеобычно, но год назад так же необычно звучала и сама идея двойного выбывания в футболе.

А пока мы получаем изуродованный double elimination: второго шанса тут нет ни у команд не из РПЛ (разграничение противоречит главной идее формата), ни у финалиста верхней сетки.

В Кубке России и так слишком много турнирной несправедливости

Кубок России с сезона-2022/23 – это франкенштейн из классического Кубка России и проекта Кубка лиги. Именно из проекта Кубка лиги забрали систему double elimination и идею группового этапа для клубов РПЛ.

Еще точнее: проект Кубка лиги стал каркасом обновленного Кубка России. Да, остались далекие кубковые раунды вроде 1/128 финала, где «Тюмень» рубится с «Ностой», а «Спартак» из Костромы – с «Динамо» из Вологды. Но это рудимент. Лишь 4 команды не из РПЛ доживают до стадии, когда наконец могут сыграть с клубами РПЛ. Если бы не подвиги «Акрона», мы бы забыли об участии клубов Первой лиги и ниже уже в конце февраля. «Зенит» разгромил ульяновскую «Волгу», «Пари НН» выбил «Звезду», «Ахмат» убрал «Уфу».

Нет ничего популистского в высказываниях о том, что Кубок России превратился в Кубок РПЛ. «Акрон» успешно прошел 7 раундов (в том числе «Локомотив», «Спартак», и «Динамо»), споткнулся в 8-м на серии пенальти с «Краснодаром», но даже при успешном исходе для трофея потребовались бы еще две победы – над «Уралом» и ЦСКА. Курский «Авангард» в сезоне-2017/18 – тоже клуб Первой лиги – дошел до финала Кубка России за 5 матчей. Хотя формально и «Авангард», и «Акрон» начинали с 1/32 финала.

Маленькие команды принесены в жертву, чтобы клубы РПЛ могли заполнить календарную пустоту в отсутствие еврокубков и больше зарабатывать. Разумеется, в росте ТВ- и спонсорского контрактов нет ничего плохого. Плохо то, что в целях роста совершено тихое убийство команд помельче. А теперь «в целях повышения динамики» несправедливости стало еще больше: то, что разрешено менее успешным командам, вылетевшим в условной 1/4 финала Пути РПЛ (спуск в нижнюю сетку), нельзя более успешным, дошедшим до финала Пути РПЛ.

Что можно сделать лучше?

Чтобы не только критиковать, предложу альтернативу:

• ликвидация группового этапа – убираем шесть довольно бессмысленных туров (ведь три команды из четырех все равно выходят в плей-офф; плюс матчи проходят в будни, многие начинаются с 14:00 до 18:00 по московскому времени)

• возвращение к классическому плей-офф

• введение double elimination со стадии 1/8 финала, когда остаются 16 команд.

Плюсы: увеличенное число матчей в сравнении с традиционным Кубком России, дополнительные игры между топ-командами с повышенной мотивацией (вместо малозначимых матчей на групповом этапе), высокое качество соревновательного режима (здоровый double elimination, где клубы вне РПЛ тоже имеют второй шанс и тоже начинают в верхней сетке).

Можете удивиться, увидев в примере многовато команд не из РПЛ. Но это историческая правда. За десять последних розыгрышей Кубка России до сезона-2022/23 в 1/8 финала каждый год участвовали в среднем 5,8 команд не из РПЛ. Восемь раз команды не из РПЛ выходили в полуфинал. То есть почти каждый сезон команда не из РПЛ доходила до полуфинала. Замечательная статистика (понятно, что с поправкой на уровень мотивации топ-клубов и коммерческую привлекательность старого Кубка России – все это можно чинить; но статистика – супер).

Нет гарантий, что с более справедливым форматом клубы не из РПЛ повторят эту статистику. Но дело не в гарантиях, а в возможностях. Без возможностей мало кто бы узнал про «Версаль», полуфиналиста Кубка Франции-2021/22, которому не разрешалось играть дома по вечерам из-за ценности Версальского дворца.

«Версаль», «Акрон», курский «Авангард» – в их (и еще многих других) сюжетах сосредоточена уникальная ценность национальных кубков.

Не нужно искусственно создавать красивые сюжеты.

Но и искусственно уничтожать их тоже не надо.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын, Александр Вильф, Александр Ступников