Вратарь Грузии в чужой штрафной – безумие. Вред вероятнее пользы
Расклады.
Когда вратарь Грузии Георгий Мамардашвили прибежал в штрафную Турции на 97-й, это вполне соответствовало духу крышесносного матча. Ты дебютируешь на Евро, прижимаешь сильнейшего соперника, и вот он, шанс на первые очки, на историю. Разве могут быть сомнения?
Мы бы не задались этим вопросом, но Керем Актюркоглу наказал Грузию в контратаке – 1:2 превратились в 1:3.
Закрались сомнения: а точно ли играть без вратаря в первом туре Евро – стратегически верное решение? Точно ли шанс забить перевешивает последствия от возможного пропущенного?
По итогам матча Грузия упала на четвертое место в группе, и есть большая вероятность, что она там останется как минимум до второго тура. Но ничего не потеряно.
Расклады: что понадобится и какова вероятность выхода при разных сценариях?
Дальше у грузин – важнейший матч с Чехией, в котором можно зацепиться за третье место, которое дает Грузии реальнейший шанс на плей-офф. В этом случае для 1/8 финала достаточно НЕ попасть в число двух худших команд (из шести) с третьих мест. Звучит выполнимо, правда?
Критерии для третьих мест такие:
– Наибольшее количество очков – Разница голов – Забитые голы – Победы – Дисциплинарные очки – Рейтинг квалификации (а если третьей будет Германия, которая не участвовала в отборе – жеребьевка)
В оставшихся двух турах возможно всякое, но результат, который нужен третьим командам, достоверно можно предсказать уже сейчас.
Твиттер Football Mets Data провел 20 тысяч симуляций матчей Евро на основе рейтинга Эло и вывел таблицу вероятностей для большинства возможных сценариев.
После каждого игрового дня расклад меняется, но не существенно. На горизонтальной оси возможные очки у третьей команды, а в скобках – разница мячей.
Выводы.
С двумя очками выйти очень сложно – шансы менее 14%, а с четырьмя – наоборот (близко к 100%).
Самый интересный расклад – на три очка. Здесь оооочень многое зависит разницы мячей.
Если предположить, что Грузия все же наберет три очка и финиширует третьей, пропущенный от Турции гол ей будет стоить 10% (или даже больше) от шансов.
Три очка и нулевая разница: вероятность выхода в 1/8 финала – 91%
Три очка и разница -1: вероятность – 80%
Три очка и разница -2: вероятность – 63%
Три очка и разница -3: вероятность – 48%
Три очка и разница -4: вероятность – 40%
Три очка и разница -5: вероятность – 36%
При турнире в 16 (или 32) сборных включение вратаря было бы оправдано. В чем разница?
Как видите, решение Грузии похоже на классическую ошибку азартного человека: да, можно пойти ва-банк и выйти из сложного положения королем, но более вероятен другой сценарий. Можно возразить: вероятность пропустить голевую контратаку, отправляя вратаря в штрафную, тоже мала. И профит в случае успеха – одно очко, а не какое-то там преимущество в разнице. Но если бы риски не перевешивали пользу, киперы бегали бы вперед на каждый стандарт. Именно поэтому мы видим вратарей в чужой штрафной только в самые ответственные моменты – ответный матч плей-офф или финал, когда без разницы, с каким счетом проигрывать. В этом случае разница все же была.
Поступок Грузии был бы понятнее при классическом выходе двух команд из группы – когда не нужно ориентироваться на другие третьи места. Ведь значение гола важно только в случае, если одинаковое количество очков наберут больше двух команд. Если две – то в первую очередь смотрят на результат очных матчей. И здесь как раз очко, которое мог принести вратарь в чужой штрафной, может перевешивать минус от пропущенного гола.
Но если взвешивать все в комплексе, как минимум в первом туре необходима осторожность.
Эмоции и азарт не всегда подталкивают к верным решениям.
Почему Турция – Грузия лучший матч Евро. 10 доказательств
Фото: Gettyimages.ru/Kevin C. Cox
Могёте!
Сдается мне, что для грузин этот турнир просто праздник и им по барабану все эти вероятности и расклады, примерно, как для Латвии 04. Было желание на эмоциях сравнять, пропустили в ответ - ну и фиг с ним.
Вопрос. Почему мы тут на полном серьезе считаем расклады на плей-офф Евро для явного аутсайдера турнира? Как скоро начнем считать шансы... ну например Сан-Марино в отборочном турнире к выходу на Евро? Ну давайте тогда посчитаем шансы Шотландии, посчитаем шансы... Албании там...
P.s. С каких пор сборная Турции 2024 года, это "сильнейший соперник"? Если это сильнейший соперник для Грузии - вопросов нет, но для Грузии почти любая сборная на этом турнире - это сильнейший соперник. А так исторически Турция вообще на "сильнейшего соперника" как правило не тянула никогда, и была несколько раз "очень добротной командой-вспышкой", последняя их яркая вспышка Евро-2008, но даже на Евро-2008 Турция не была каким-то нереальным мировым топом.
P.s.s. И да, в пылу игры, когда у тебя адреналин и эмоции, и ты проигрываешь 1-2 в залихватской игре, последнее о чем ты будешь и должен думать, это "не пропустить бы третий, иначе будет сложнее выйти с 3-го места в группе в плей-офф". Все мысли у тебя на то, чтобы сравнять счет, чтобы не проиграть и это абсолютно нормально. А считать вот такие несущественные мелочи с холодным расчетом можно только с дивана. Да и кто вообще сказал, что в матче с Чехией грузины выходят в роли "равной сборной" или фаворита? У Грузии одна цель на турнире, это "набрать хотя бы очко", чтобы не закончить с 0 очков, и группа у них для этого довольно удачная, были бы вместо Албании в группе B, все было бы понятно изначально, а тут есть шансы.
По данному эпизоду всё крайне очевидно - было добавлено 6 минут, компенсированное время в общем-то закончилось. Счёт 2:1, есть очень хорошие шансы создать перевес и вытянуть матч.
Причём тут каждый стандарт и внутренние первенства? Что за каша в голове?
Фактически вы сейчас пытаетесь найти закономерность там, где её нет.
А по факту ключевым событием углового был не приход кипера. Ключевыми событиями были:
1. Плохая подача, не просто в гущу, но и близко к вратарю, что дало шансы сыграть на выходе и выбить мяч руками. Что и случилось.
2. Слишком много игроков столпилось в штрафной и по сути на подборе в наиболее вероятных зонах было мало игроков. Это могло случится при любом угловом, в любом матче, независимо от вратаря в штрафной.
3. Взятый подбор был продолжен плохим решение, как следствие случилась потеря. Если бы арвтрь был на воротах, был бы выход 2 в 1 или 1 в 1. Артюкоглу реально пробежал пол поля и даже не смотря на то, что его почти догнали, на другом фланге был игрок поддержки.
Глобально разница только в том, что если бы кипер стоял на воротах или даже бы выбегал на перехват, гол просто был бы не таким. Ничто не мешало Актюркоглу перекинуть вратаря, пробить в дальний, покатить поперк на набегающего. Вы же закрываете глаза на череду событий и пытаетесь с умным видом что-то там анализировать. Мне, как аналитику, больно, у вас очень плохой анализ ситуации.
Я, конечно, могу ошибаться, может быть не те матчи смотрел - но почему-то есть ощущение, что это не хоккей и в футболе ситуация снятия вратаря не такая рискованная
В большинстве лиг больше 30 туров - смысл бегать вратарю к чужим воротам если на длинной дистанции это не принесет эффекта? Но даже во внутренних чемпионатах в важнейших матчах вратари приходят к чужим воротам, потому что очки важнее пропущенных
А тут групповой этап из 3-х матчей и вполне логично что надо идти на риск и попробовать вырвать ничью, чем проиграть минимально и надеятся что с чехами и португальцами получится что-то
Выход из группы в первую очередь зависит от набранных очков, а когда этих очков нет, то и не важно сколько ты пропустил - 2 или 3
Вот за это мне не нравится это система с выходом третьих команд. Одна победа по факту гарантирует проход и остальные две игры можно пинать балду
Фейлы - ну вот сегодня, Нойер vs Байер, Нойер vs Ю Корея, и больше тоже особо не вспоминается.
Кажется, в среднем это просто не имеет никакого значения.
Может быть, рисковать пустыми воротами не так и страшно, нужно ведь сопернику умудриться быстро отобрать мяч и добежать хотя бы до центрального круга без помех. Ещё и чтобы кто-то был лицом к воротам и с мячом под нужной ногой.
Но это - антинаучный подход; нужно исследовать хотя бы пару сезонов в топ-10 (или топ-сколько-нибудь) лиг Европы, чтобы что-то понять на эту тему. Хотя бы по-простому: всего случаев; голы "вратарской" команды/голы в пустые/ничего.
А так с дивана непонятно.
Может еще сравнишь разгром Испании и Германии? Одни разгромили Хорватию, а другие Шотландию, и по твоей логике Хорватия = Шотландия.
Просто потому, что 1. Вратари разные. 2. Ситуации разные.
Глобально всё, для чего случается подключение кипера - попытка создать перевес в штрафной. Очевидно, что имея на одного игрока больше, проще закрыть игроков, стянуть на себя, больше вариантов для завершающего удара.
Однако кипер может так сбе играть ногами, или головой. Может хуже играть корпусом или хуже понимать в тактике и просто вывалится из эпизода.
Плюс стандарт это всё ещё стандарт. Например Грузия начинала вообще со штрафного удара, куда вратарь и пришёл. Штрафной, на мой вгляд, был разыгран стрёмно, но вышло опасно. Правда вышло бы так и без вратаря, он был статистом и роли не сыграл. Такая же история с добиванием, которое и привело к первому угловому. На нём кипер сделал активный рыок, но толку от него было мало, так как мяч был выбит первым же защитником. И вот только на втором угловом, том самом, он как-то потолкался, но там была плохая подача и полный бардак в штрафной. Эпизод немного напомнил тактику с ЧМ 2018, когда при угловых два игрока обороняющейся команды отходили максимально близко к центральному кругу, что бы в случае чего, например отскока или выноса, быстро убежать в атаку.
Что касается Нойера, то там вообще-то с Кореей тоже важен контекст. А он заключается в том, что в компенсированное время Германия пропустила и поражение выбиало её с турнира. Нужна была ничья.
Однако пропустила ГЕрмания не просто так, а со своего углового, просто упустив всех и дав пробить с пары метров.
И когда Нойер потерял мяч, проблема была в том, что Корейцев никто не прессинговал и они вдвоём спокойно приняли и развернулись и смогли сделать вынос в свободную зону. Притом защитник не смог сделать пару шагов к лицевой, чтобы организовать оффсайд, плюс когда Кореец безал к воротам, он кое-как догнал мяч, а игроки Германии были крайне пассивны. Т.е. да, Нойер допустил ошибку, но вообще-то в эпизоде крайне плохо (как и на всём турнире), сыграла именно команда.
Опять же, мы тут пару лет назад ржали над спартаком, где после стандарта на ворота вываливалось 3 игрока, которые пробегали полполя и забивали, хотя вратарь никуда не ходил.
Или я помню 2012 год, когда ЦСКА в ответстке играл с АИК. Там без стандарта случилось следующее - у Хонды отобрали мяч и в одно касание кинули на Карикари. Тот пробежал полполя, раскидав двух защитников, а потом пробил и Игорь на воротах не вытащил.
Потому я вообще не понимаю, какой смысл рассуждать о наличии или отсутствии кипера, когда команда действует бестолково в целом в эпизоде и не важно в каком.
Но ничья или победа на первом Евро для такой сборной - это бесценно и это навсегда.
Молодцы грузины, сегодняшняя попытка запомнится!
В футболе при стандарте это работает не так. Кипер это маленькая вишенка на торте и если у вас нет торта, то кипер ничего не даст. Если торт есть, то кипер даёт +1 опцию. Т.е. где-то придержать игрока, где-то сыграть на подборе. Но не стоит переоценивать, это просто тактические мелочи, которые дают больше вариантов.