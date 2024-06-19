Вратарь Грузии в чужой штрафной – безумие. Вред вероятнее пользы

Расклады.

Когда вратарь Грузии Георгий Мамардашвили прибежал в штрафную Турции на 97-й, это вполне соответствовало духу крышесносного матча . Ты дебютируешь на Евро, прижимаешь сильнейшего соперника, и вот он, шанс на первые очки, на историю. Разве могут быть сомнения?

Мы бы не задались этим вопросом, но Керем Актюркоглу наказал Грузию в контратаке – 1:2 превратились в 1:3.

Закрались сомнения: а точно ли играть без вратаря в первом туре Евро – стратегически верное решение? Точно ли шанс забить перевешивает последствия от возможного пропущенного?

По итогам матча Грузия упала на четвертое место в группе, и есть большая вероятность, что она там останется как минимум до второго тура. Но ничего не потеряно.

Расклады: что понадобится и какова вероятность выхода при разных сценариях?

Дальше у грузин – важнейший матч с Чехией, в котором можно зацепиться за третье место, которое дает Грузии реальнейший шанс на плей-офф. В этом случае для 1/8 финала достаточно НЕ попасть в число двух худших команд (из шести) с третьих мест. Звучит выполнимо, правда?

Критерии для третьих мест такие:

– Наибольшее количество очков – Разница голов – Забитые голы – Победы – Дисциплинарные очки – Рейтинг квалификации (а если третьей будет Германия, которая не участвовала в отборе – жеребьевка)

В оставшихся двух турах возможно всякое, но результат, который нужен третьим командам, достоверно можно предсказать уже сейчас.

Твиттер Football Mets Data провел 20 тысяч симуляций матчей Евро на основе рейтинга Эло и вывел таблицу вероятностей для большинства возможных сценариев.

После каждого игрового дня расклад меняется, но не существенно. На горизонтальной оси возможные очки у третьей команды, а в скобках – разница мячей.

Выводы.

С двумя очками выйти очень сложно – шансы менее 14%, а с четырьмя – наоборот (близко к 100%).

Самый интересный расклад – на три очка. Здесь оооочень многое зависит разницы мячей.

Если предположить, что Грузия все же наберет три очка и финиширует третьей, пропущенный от Турции гол ей будет стоить 10% (или даже больше) от шансов.

Три очка и нулевая разница: вероятность выхода в 1/8 финала – 91%

Три очка и разница -1: вероятность – 80%

Три очка и разница -2: вероятность – 63%

Три очка и разница -3: вероятность – 48%

Три очка и разница -4: вероятность – 40%

Три очка и разница -5: вероятность – 36%

При турнире в 16 (или 32) сборных включение вратаря было бы оправдано. В чем разница?

Как видите, решение Грузии похоже на классическую ошибку азартного человека: да, можно пойти ва-банк и выйти из сложного положения королем, но более вероятен другой сценарий. Можно возразить: вероятность пропустить голевую контратаку, отправляя вратаря в штрафную, тоже мала. И профит в случае успеха – одно очко, а не какое-то там преимущество в разнице. Но если бы риски не перевешивали пользу, киперы бегали бы вперед на каждый стандарт. Именно поэтому мы видим вратарей в чужой штрафной только в самые ответственные моменты – ответный матч плей-офф или финал, когда без разницы, с каким счетом проигрывать. В этом случае разница все же была.

Поступок Грузии был бы понятнее при классическом выходе двух команд из группы – когда не нужно ориентироваться на другие третьи места. Ведь значение гола важно только в случае, если одинаковое количество очков наберут больше двух команд. Если две – то в первую очередь смотрят на результат очных матчей. И здесь как раз очко, которое мог принести вратарь в чужой штрафной, может перевешивать минус от пропущенного гола.

Но если взвешивать все в комплексе, как минимум в первом туре необходима осторожность.

Эмоции и азарт не всегда подталкивают к верным решениям.

Почему Турция – Грузия лучший матч Евро. 10 доказательств

Фото: Gettyimages.ru /Kevin C. Cox