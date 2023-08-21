21 комментарий

Как КХЛ переобулась за три дня. От «Нет, дисквалификация» до игры Федотова за ЦСКА
Непостоянное мнение Алексея Морозова.
КХЛ одобрила выход Ивана Федотова на матч открытия нового сезона. Это противоречит не только вступившему в силу 1 сентября отстранению вратаря, но и позиции самой организации трехдневной давности.
Один и тот же президент КХЛ Алексей Морозов 28 августа говорил одно, а 1 сентября – совсем другое.
Три дня назад Морозов звучал так
«Международная федерация хоккея одобрила заявку, но сделала пометку, что у игрока дисквалификация до 31 декабря. Мы все хотим помочь парню, который пропустил год, отслужил в армии, хочет играть в хоккей. Мы понимаем серьезность ситуации. Все законы, санкции мы знаем. Юристы сейчас работают, но однозначного ответа нет. Все понимают последствия, которые могут быть.
– КХЛ разрешит ему играть, если ничего не поменяется?
– На данный момент нет. У него стоит дисквалификация. У Федотова заканчивается дисквалификация 31 декабря, 1 января он сможет играть.
– Чей контракт ИИХФ ставит выше?
– В этом будем разбираться. Если ИИХФ дисквалифицировала игрока, значит они признают контракт c НХЛ. Игрок направлял официальные бумаги в клуб и в ИИХФ, что у него есть контракт с ЦСКА.
И вот теперь – хотя дисквалификация никуда не делась
«Команда ЦСКА подала заявку на матч и включила в нее Ивана Федотова. КХЛ приняла заявку, по базе заявка прошла. Поэтому Иван Федотов сегодня сыграет в матче.
КХЛ и клуб не согласны с решением ИИХФ, которое ущемляет конституционные права гражданина Российской Федерации на труд. В его защиту выступила Генпрокуратура и направила в ФХР, КХЛ и клуб предупреждение о недопустимости нарушения прав российского гражданина на труд и также обязала допустить Ивана до участия в соревновании, поэтому он примет участие в матче.
– Опасаетесь ли вы возможных санкций со стороны ИИХФ?
– Как известно, ЦСКА подал апелляцию в ИИХФ, юристы будут разбираться, принимать решение.
– Не выйдут ли из лиги команды из Китая и Казахстана?
– Не надо домысливать. Мы живем в Российской Федерации и должны жить по законам страны. Мы не согласны с решением ИИХФ, мы не нарушаем норм и готовы соблюдать трансферные соглашения. Не считаем, что решение приведет к ухудшениям отношений с ИИХФ и с другими национальными федерациями».
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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