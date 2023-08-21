21 комментарий

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Как КХЛ переобулась за три дня. От «Нет, дисквалификация» до игры Федотова за ЦСКА

Алексей Морозов Алексей Морозов
ЦСКА ЦСКА
КХЛ КХЛ
Иван Федотов Иван Федотов
ИИХФ ИИХФ
Хоккей Хоккей

Непостоянное мнение Алексея Морозова.

КХЛ одобрила выход Ивана Федотова на матч открытия нового сезона. Это противоречит не только вступившему в силу 1 сентября отстранению вратаря, но и позиции самой организации трехдневной давности.

Один и тот же президент КХЛ Алексей Морозов 28 августа говорил одно, а 1 сентября – совсем другое.

Три дня назад Морозов звучал так

«Международная федерация хоккея одобрила заявку, но сделала пометку, что у игрока дисквалификация до 31 декабря. Мы все хотим помочь парню, который пропустил год, отслужил в армии, хочет играть в хоккей. Мы понимаем серьезность ситуации. Все законы, санкции мы знаем. Юристы сейчас работают, но однозначного ответа нет. Все понимают последствия, которые могут быть.

– КХЛ разрешит ему играть, если ничего не поменяется?

– На данный момент нет. У него стоит дисквалификация. У Федотова заканчивается дисквалификация 31 декабря, 1 января он сможет играть.

– Чей контракт ИИХФ ставит выше?

– В этом будем разбираться. Если ИИХФ дисквалифицировала игрока, значит они признают контракт c НХЛ. Игрок направлял официальные бумаги в клуб и в ИИХФ, что у него есть контракт с ЦСКА.

И вот теперь – хотя дисквалификация никуда не делась

«Команда ЦСКА подала заявку на матч и включила в нее Ивана Федотова. КХЛ приняла заявку, по базе заявка прошла. Поэтому Иван Федотов сегодня сыграет в матче.

КХЛ и клуб не согласны с решением ИИХФ, которое ущемляет конституционные права гражданина Российской Федерации на труд. В его защиту выступила Генпрокуратура и направила в ФХР, КХЛ и клуб предупреждение о недопустимости нарушения прав российского гражданина на труд и также обязала допустить Ивана до участия в соревновании, поэтому он примет участие в матче.

– Опасаетесь ли вы возможных санкций со стороны ИИХФ? 

– Как известно, ЦСКА подал апелляцию в ИИХФ, юристы будут разбираться, принимать решение.

– Не выйдут ли из лиги команды из Китая и Казахстана? 

– Не надо домысливать. Мы живем в Российской Федерации и должны жить по законам страны. Мы не согласны с решением ИИХФ, мы не нарушаем норм и готовы соблюдать трансферные соглашения. Не считаем, что решение приведет к ухудшениям отношений с ИИХФ и с другими национальными федерациями».

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

21 комментарий

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Mesut Ozil
Жалко Морозова. Легенда нашего хоккея и так портит репутацию находясь на этой должности. Причём в отличие от всяких кожевниковых, третьяков, назаровых ,заметно что он понимает весь сбр происходящего, но от него ничего не зависит
+47
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Alexander
Ответ Mesut Ozil
Жалко Морозова. Легенда нашего хоккея и так портит репутацию находясь на этой должности. Причём в отличие от всяких кожевниковых, третьяков, назаровых ,заметно что он понимает весь сбр происходящего, но от него ничего не зависит
Каждый выбирает для себя: женщину, религию, работу...
+35
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Алексей Тарлыков
Вы б видели каким дрожащим и испуганным голосом давал интервью Морозов
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PEREGRINATOR
Ответ Mesut Ozil
Жалко Морозова. Легенда нашего хоккея и так портит репутацию находясь на этой должности. Причём в отличие от всяких кожевниковых, третьяков, назаровых ,заметно что он понимает весь сбр происходящего, но от него ничего не зависит
Всегда есть вариант. Он не в кандалах.
+22
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Shamarin
Клоунская
Хоккейная
Лига
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Marat Islamov
Бгг. А во что превратились легенды советского хоккея Третьяк и Фетисов? В этой куче говна Морозов не первый.
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Угловой буллит
Был бы Лёха человеком, а не чинушей, то в первую очередь занялся возрождением родных Крыльев. А так...балабол и флюгер... Хорошо, что Игорь Ефимыч не дожил до этих дней
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Орыс-орыс онбаган
Если вмешивается генпрокуратура, то налицо вмешательство государства в спорт, так могут и из мок исключить
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Юрий Безуглый
Ответ Dimonty
Например какой конкретно для Морозова есть вариант?)
Уйти с поста, чтобы не брать за это ответственность на себя
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PEREGRINATOR
Ответ Dimonty
Например какой конкретно для Морозова есть вариант?)
Перестать быть президентом КХЛ.
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Сергей Посохов
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Ответ burefan
Бред какой то.. Конституционные права на труд
У него контракт с Филадельфией. ДЕЙСТВУЙЩИЙ. Ну и кто ему мешает ехать и зарабатывать? Цирк идиотов, кхл окончательно прогнила. Желаю что бы всю федерацию лет так на 10 отстранили пускай дальше матчи с белорусами катают беспонтовые
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burefan
Бред какой то.. Конституционные права на труд
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rabbitd12345
Ответ Mesut Ozil
Жалко Морозова. Легенда нашего хоккея и так портит репутацию находясь на этой должности. Причём в отличие от всяких кожевниковых, третьяков, назаровых ,заметно что он понимает весь сбр происходящего, но от него ничего не зависит
Чего его жалеть? Ему кто-то не даёт отказать участвовать в этом цирке уродов?
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Дмитрий Шелема
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