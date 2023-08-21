21 комментарий

Непостоянное мнение Алексея Морозова.

КХЛ одобрила выход Ивана Федотова на матч открытия нового сезона. Это противоречит не только вступившему в силу 1 сентября отстранению вратаря, но и позиции самой организации трехдневной давности.

Один и тот же президент КХЛ Алексей Морозов 28 августа говорил одно, а 1 сентября – совсем другое.

Три дня назад Морозов звучал так

«Международная федерация хоккея одобрила заявку, но сделала пометку, что у игрока дисквалификация до 31 декабря. Мы все хотим помочь парню, который пропустил год, отслужил в армии, хочет играть в хоккей. Мы понимаем серьезность ситуации. Все законы, санкции мы знаем. Юристы сейчас работают, но однозначного ответа нет. Все понимают последствия, которые могут быть.

– КХЛ разрешит ему играть, если ничего не поменяется?

– На данный момент нет. У него стоит дисквалификация. У Федотова заканчивается дисквалификация 31 декабря, 1 января он сможет играть.

– Чей контракт ИИХФ ставит выше?

– В этом будем разбираться. Если ИИХФ дисквалифицировала игрока, значит они признают контракт c НХЛ. Игрок направлял официальные бумаги в клуб и в ИИХФ, что у него есть контракт с ЦСКА.

И вот теперь – хотя дисквалификация никуда не делась

«Команда ЦСКА подала заявку на матч и включила в нее Ивана Федотова. КХЛ приняла заявку, по базе заявка прошла. Поэтому Иван Федотов сегодня сыграет в матче.

КХЛ и клуб не согласны с решением ИИХФ, которое ущемляет конституционные права гражданина Российской Федерации на труд. В его защиту выступила Генпрокуратура и направила в ФХР, КХЛ и клуб предупреждение о недопустимости нарушения прав российского гражданина на труд и также обязала допустить Ивана до участия в соревновании, поэтому он примет участие в матче.

– Опасаетесь ли вы возможных санкций со стороны ИИХФ?

– Как известно, ЦСКА подал апелляцию в ИИХФ, юристы будут разбираться, принимать решение.

– Не выйдут ли из лиги команды из Китая и Казахстана?

– Не надо домысливать. Мы живем в Российской Федерации и должны жить по законам страны. Мы не согласны с решением ИИХФ, мы не нарушаем норм и готовы соблюдать трансферные соглашения. Не считаем, что решение приведет к ухудшениям отношений с ИИХФ и с другими национальными федерациями».

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко