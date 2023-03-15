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Первый раунд Кубка Гагарина-2023 получился супер. Но почему? У нас есть несколько версий

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Разбираемся.

Мы уже рассказали, какой у нас невероятный плей-офф и что в нем было особенно классного. Но откуда вдруг такая великая щедрость на хоккейное шоу? Чем это вызвано и чем мы это заслужили?

Мы видим несколько причин, о которых вам сейчас и расскажем. А вы можете присоединиться со своими – в комментариях.

В России стало меньше своих звезд

НХЛ расширяется и становится все более и более привлекательным рынком даже для тех хоккеистов, от которых не заводились наши топ-клубы (очень иллюстративна судьба Ильи Любушкина или Петра Кочеткова), а производственные возможности Красной машины (ну, всего нашего хоккея) уже давно и сильно преувеличены – эти два процесса, пересекаясь, приводят к ситуации, когда даже топ-клубам КХЛ больше просто некем делать разницу с основной группой.

Молодых игроков с русским паспортом, которые готовы делать эту разницу – единицы. В этом чемпионате я бы назвал одного Никишина.

Эту проблему могли бы решить легионеры – возьмите случай «Сибири» или, например, минского «Динамо», но благодаря Третьяку легионеров много быть не может. Поэтому у топ-клубов все меньше вшитого преимущества, бонуса в уровне. Поэтому «Адмиралу» сейчас проще играть с «Салаватом», чем пять лет назад. (Никита Петухов)

Четкое разделение на фаворитов и середняков на дистанции ведет к выравниванию 

Эта мысль посложнее, поэтому потребуется немного усидчивости. В КХЛ сложилась ситуация, при которой разделение на лидеров, середняков и аутсайдеров довольно жестко детерминировано финансовыми возможностями клубов (его довольно анекдотичным образом вписывают даже в календарь, но об этом потом). То есть у нас замкнутая лига, в которой возможности СКА, ЦСКА и «Ак Барса» дают им огромное преимущество над остальными командами чемпионата. 

Теперь представьте: у нас есть группа из 20 боксеров. Из них 4 – топовые, возможно сильнейшие в Европе. Еще 6 – откровенно слабые. А остальные условно среднего уровня. Что произойдет, если мы замкнем всех этих боксеров на спарринги внутри этой группы?

Довольно очевидно, что вся группа выровняется: слабые подтянутся, сильные ослабеют. Потому что у тех, кто послабее, будет и мотивация, и раздражитель, и постоянный тренажер для оттачивания новых навыков. А сильным будет не хватать напряженных боев для постоянного развития – посмотрите на КХЛ последних семи лет, и вы увидите именно этот процесс.

И учтите, что при возвращении в мир КХЛ к этому раскладу прибавляется проблема дефицита топовой молодежи – то есть топ-клубам особо неоткуда черпать новых лидеров. 

Так что в ближайшие лет пять КХЛ будет становиться только равнее и равнее – вопреки любым мерам, которые будут лоббировать большие клубы. (Никита Петухов)

Чем больше хоккея – тем лучше, а 48 матчей в первом раунде – это реально очень много

Много матчей – это, с одной стороны, отражение того, что хоккей был упорным. С другой – причина, почему в принципе было здорово.

В первом раунде этого плей-офф хоккея было очень, очень, ну очень много. А ранняя стадия потому обычно и самая интересная – только успевай следить. Так вот, в первом раунде-2023 было 48 матчей – и это рекорд КХЛ. Знаете, каким был прежний? 44. На четыре меньше – на целую серию фаворита против андердога в других плей-офф. Наш, кстати, вообще не такой: в нашем – ни одного сухого выноса, даже пятиматчевых серий всего две – и даже в них было 5 (пять!) овертаймов.

А знаете, когда последний раз в первом раунде плей-офф КХЛ было хотя бы 44 игры? В 2014 году.

Год назад у нас снялся «Йокерит» – и вместо того, чтобы дать другого соперника, «Спартак» просто вывели во второй раунд без игры. Так в первом раунде мы увидели всего 35 матчей. Ну, как бы… у нас целую серию украли – это что вообще?

Два года назад никто не снимался, но семь серий из восьми закончились в четырех-пяти играх, и только одна – в шести. Получилось 38 на весь раунд. И мало, и невкусно.

Три года назад была пандемия, и плей-офф закончился на первом раунде, в котором было всего 40 матчей – три сухих выноса и ни одной серии до упора. И так лет 7-8 уже, надоело. А тут такой прорыв – красота.

Да, а знаете, сколько сыграли в первом раунде в прошлом сезоне в НХЛ? 51! И там такое тоже не каждый год. Вообще не каждый. То есть у нас в этом году уже очень крутой плей-офф, но мы знаем, что может быть даже еще лучше. (Алексей Белов)

Потолок зарплат начинает работать

Год назад, я помню, как раз по итогам первого раунда говорили: «Ну где ваш хваленый потолок? В плей-офф ни одной сенсации, более-менее жестко зарубаются только плюс-минус близкие по классу команды. Даже «Локомотив» слился против ЦСКА в четырех играх – это что вообще?».

А я верю в потолок. Да, у нас он кривенький и косенький, обработанный напильником в пользу богатых, чтобы они не так сильно обижались. Но он есть, и он начинает работать. Если бы не прочие обстоятельства из окружающего мира, он бы, наверное, еще не дал эффекта – это штука долгосрочная. Но тут все сошлось, и именно потолок мне видится не единственной, но ключевой причиной и основательной интриги в регулярке, и такого неожиданно яркого плей-офф.

Да, звезд особо нет, и топам просто некому много платить. Но и собрать два состава из остальных они тоже не могут – потолок.

Потолок заставляет Романа Ротенберга, вдруг захотевшего вратаря «Северстали» Подъяпольского или защитника «Спартака» Никишина, платить за них не деньгами, а реальными игроками. Разин вытащил взамен Самонова и Пыленкова, без которых вряд ли удалось бы настолько потрепать ЦСКА. «Спартак» тоже набрал неплохо на самом деле (Свечков и Чибриков – это наши топовые проспекты), пока не получил отдачи, но она может прийти в следующем сезоне, обмены – это тоже штука долгосрочная; «Баффало» и Тэйдж Томпсон вам это легко подтвердят.

Да, с потолком нам тоже есть куда расти – сократить или взять под контроль бонусы, уменьшить дистанцию между нижней и верхней границами, еще какие-то детали (у нас клубы переподписывают контракты со своими игроками, чтобы подняться до пола, вместо того чтобы за какие-то активы принимать на себя ненужные топам активы). Но потолок уже работает, и мы наблюдаем это прямо сейчас. (Алексей Белов)

Плотный календарь тоже подравнял силы

Это не самая очевидная причина, но и такая версия имеет право на жизнь. Этот сезон самый необычный в истории КХЛ в том числе и потому, что тренеры и команды впервые столкнулись с таким насыщенным графиком игр. Времени на восстановление и тренировки не так много, пауза в чемпионате была всего одна – на Матч звезд и Кубок Первого канала.

Заметьте, что многие команды попадали в яму и мало кто прошел этот чемпионат ровно. В этом плане показателен пример «Торпедо», где не было типичной предсезонки с кроссами и бесконечными занятиями в зале. Там развеяли миф о том самом фундаменте, который закладывается летом, и практически без спадов прошли сезон. Команда хорошо бежала и продолжает бежать.

Зато у остальных были такие черные полосы, что даже тренеров приходилось увольнять. Мы не берем «Сочи» – там все и так понятно. Но почти все команды Востока (кстати, это тоже показательно – они летают больше западных) проходили через жуткие серии поражений. Вспомните первые месяцы сезона для «Авангарда» и «Ак Барса», вспомните, как после нового года подсели «Автомобилист» и «Магнитка». Уфа и «Динамо» в какой-то момент были чуть ли не в топ-2 конференции («Салават» туда в итоге и вернулся, но в итоге чем все закончилось? Вылетом в первом раунде).

Раньше проблемы решались просто: если команду затрясло – надо дотянуть до паузы в чемпионате, тем более их было в достатке. А сейчас получилось так, что надо искать пути выхода из кризиса на ходу. Это как самолет, который терпит крушение, а пилот при очень ограниченном времени и в условиях стресса пытается найти все нужные инструкции или справиться без них, основываясь только на своем опыте.

В итоге физическая готовность стала чаще решать исходы матчей, и это немного нивелировало разницу в мастерстве. Если ты мастер, но не чувствуешь себя свежим, ты все равно не будешь настолько же хорош, как физически подготовленный игрок в хорошей форме. (Дмитрий Шевченко)

В КХЛ пришла целая бригада новых тренеров

У меня есть еще одна версия, что делает этот сезон чрезвычайно необыкновенным и по-своему крутым. В последнее время мы видим сильный скачок в этом направлении. Олег Леонтьев, Вадим Епанчинцев, Виктор Козлов, Сергей Федоров, Леонид Тамбиев, Роман Ротенберг (!) и, конечно, Игорь Ларионов – все они проводят главными первый-второй полноценный сезон в КХЛ, а некоторые вообще в карьере. И все выстроили команды, которые по итогам регулярки были на лидирующих позициях, либо как минимум удивили в какой-то момент. Многие из них уже дошли до второго раунда плей-офф, по сути, имея либо минимальный тренерский опыт вообще, либо на этом уровне.

Если раньше команды массово ставили на тренеров, уже работавших в лиге, и они ходили по кругу, меняя команды, то сейчас вектор поменялся. Клубы не боятся рисковать – искать тренеров в ВХЛ или давать шанс тем, кто вообще не работал главным. Это риск, но это меняет лигу, и такая ставка может оправдаться, как показал выход «Адмирала» Леонида Тамбиева во второй раунд.

Новые тренеры приходят с новыми идеями и другим взглядом на хоккей. Леонид Тамбиев и Игорь Ларионов изменили представление о том, что такое игра оборонительная и атакующая. Во втором раунде плей-офф-2023 на 8 участников будет всего три тренера с большой историей в лиге (Билялетдинов, Воробьев, Никитин). Еще пару лет назад такое вряд ли было возможно. (Олег Горбачев)

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Рамиль Ситдиков, Виталий Аньков; vk.com/hccska; metallurg.ru; vk.com/torpedonn

3 комментария

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гузяка
Дмитрий Шевченко, не летают восточные команды больше западных. Точнее, летают, если говорить про Адмирал и Амур, с оговорками про Сибирь, но уж точно не про Ак Барс.
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skipper3
Я бы выделил отдельно Андрея Разина. Он явно добавил жару первому раунду. Очередной раз.
К сложению, очередной раз только первому…
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Rudenzik
Хорошая статья, всё по делу
+1
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+1
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