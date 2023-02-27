Скоро будет жарко.

Регулярка-2022/23 получилась одной из самых интересных за всю историю существования КХЛ. В обеих конференциях до последнего не была понятна последовательность команд в топ-4, Минск жарко рубился со «Спартаком» за путевку в плей-офф, а на Востоке за пару недель до конца чемпионата вообще все планировали бороться за Кубок Гагарина.

Это было действительно захватывающе – хочется верить, что вторая часть сезона будет такой же напряженной. Уже в среду, 1 марта, в четырех парах стартуют первые матчи Кубка Гагарина-2023 – все как обычно: серии до четырех побед (максимум – семь игр).

Западная конференция

• серия СКА – «Динамо» Минск стартует в Санкт-Петербурге – первые матчи состоятся 1 и 3 марта. Ответные – в Минске – 5 и 7 марта. При необходимости дополнительные игры пройдут 9 (Санкт-Петербург), 11 (Минск) и 13 марта (Санкт-Петербург).

• серия ЦСКА – «Северсталь» начнется в Москве матчами 2 и 4 марта, после этого серия переедет в Череповец – 6 и 8 марта. А 10, 12 и 14 марта – возможные даты дополнительных игр в этом противостоянии;

• расписание серии «Локомотив» – «Витязь»: 1 и 3 марта матчи в Ярославле, ответные – в Балашихе 5 и 7 марта. При необходимости дополнительные игры пройдут 9, 11 и 13 марта.

• «Торпедо» и «Динамо» сыграют между собой 2, 4, 6 и 8 марта (первые два матча – в Нижнем Новгороде, третий и четвертый – в Москве). 10, 12 и 14 марта зарезервированы под возможное продолжение серии.

Восточная конференция

• татарстанское дерби «Ак Барс» – «Нефтехимик» стартует в Казани – первые матчи состоятся 1 и 3 марта. Ответные – в Нижнекамске – 5 и 7 марта. При необходимости дополнительные игры пройдут 9 (Казань), 11 (Нижнекамск) и 13 марта (Казань).

• расписание серии «Салават Юлаев» – «Адмирал»: 1 и 3 марта матчи в Уфе, ответные – во Владивостоке 5 и 7 марта. При необходимости дополнительные игры пройдут 9, 11 и 13 марта.

• спротивостояние «Авангард» – «Сибирь» начнется в Омске матчами 2 и 4 марта, после этого серия переедет в Новосибирск – 6 и 8 марта. А 10, 12 и 14 марта – возможные даты дополнительных игр в этом дерби;

• «Автомобилист» и «Металлург» сыграют между собой 2, 4, 6 и 8 марта (первые два матча – в Екатеринбурге, третий и четвертый – в Магнитогорске). 10, 12 и 14 марта – даты возможного продолжения серии.

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У плей-офф КХЛ нет готовой сетки, расписанной до финала – во втором раунде Кубка Гагарина состоится перепосев: лучшая команда Востока, прошедшая дальше, сыграет с худшей (по месту в регулярке) из оставшихся команд конференции, а два других клуба образуют вторую пару. Аналогично распределяются соперники и в Западной конференции. Второй раунд плей-офф стартует 16 марта.

Команды Востока и Запада пересекутся между собой только в финале Кубка Гагарина – до того они выясняют лучшего в своей конференции КХЛ.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Сергей Гунеев