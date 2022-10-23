А выглядело как финт!

Воскресенье радует хоккейных болельщиков на красивые голы. Ничушкин ночью по московскому времени устроил рейд из своей зоны в чужую, утром «Спартак» разыграл шикарную комбинацию на Дальнем Востоке, а в районе обеда красотень сотворил нападающий Сергей Толчинский в ворота «Северстали».

На 14-й минуте он успел к шайбе в чужой зоне, сместился от борта в центр, пустил шайбу под выскочившим на перехват голкипером, объехал соперника и добил ее в ворота. Фантастика!

Естественно, еще в первом перерыве у нападающего спросили про этот эпизод – Толчинский включил режим сарказма и дал понять, что это, скорее, случайность.

– Поздравляем. Действительно эффектная шайба. Хотелось бы спросить о технологии: это домашняя заготовка или свободное творчество? Когда приняли решение этот обыгрыш вратарю сделать?

– Конечно. Каждый день тренировал вот этот сход шайбы именно низом, да. Работал, тренировал – и вот она сошла, наконец-то.

Но нынешнее состояние «Авангарда» не позволяет довести матч с преимуществом +2 и такими красивыми голами до уверенной победы – да и слишком уж любит Разин отыгрываться. 3:3 к концу третьего периода – и главная, победная, шайба вечера у Рида Буше на 59-й минуте:

«Как говорится, счастье было рядом, унесло его снарядом. Буше сказал: «С днем рождения, Андрей Владимирович, но очки будут наши», – старался не унывать на пресс-конференции Андрей Разин, отмечающий в этот день 49-летие.

У «Авангарда» первая победа за четыре матча. К игре команды по-прежнему полно вопросов, но, кажется, с тренером здесь уже определились: Кравецу дают собирать штаб (Уваев + Свитов), а значит именно от него и ждут результатов.

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Фото: hawk.ru