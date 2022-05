«Я лучше доверюсь своим людям и проиграю». Тренеры ДЮБЛа, молодежки и суперлиги подводят итоги сезона

От редакции: вы читаете блог тренера Павла Гооге, известного по работе со «СКА-Уралом», «Урал-Грейтом», «Автодором», ЦСКА, «Витой» и «Рязанью». Павел – автор создания молодежного проекта ЦСКА, где он в начале нулевых впервые в России запустил системную подготовку молодых игроков. В 2019 году помог Локомотиву-Кубани перезагрузить подготовку молодых игроков. Подписывайтесь – здесь будет интересно.

Еще в феврале запланировал написать о турнире ДЮБЛ и финальной части молодежной лиги ВТБ.

Несколько раз переносил сроки, важно было понять, с какими составами заявятся лучшие команды России на 3 игры московского «Финал восьми» молодежки 19-21 февраля и на 5 игр турнира за 1-8 места ДЮБЛ РФБ с 22 апреля по 3 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

Турниры интересны, прежде всего, тем, что там представлены большинство лучших российских игроков до 21 и до 19 лет соответственно. И российских тренеров кстати, тоже.

Интерес, с одной стороны, в том, что у молодежки это переходное во взрослый профессиональный баскетбол поколение, расцвет которых придется на 2025-28 годы, а в командах ДЮБЛ играет будущее российского баскетбола следующего горизонта, ориентировочно 2028-2031. Аналитика по клубам, командам, игрокам и тренерам этих возрастов очень важна для понимания сильных сторон/резервов подготовки, потенциальных звезд у игроков, кадрового резерва тренеров, особенностей в подготовке и управлении командами и т. п.

Темы большие, важные и требуют глубокого погружения. Чтобы написать правильные вещи, нужно хорошо знать ситуацию и специфику этих уровней. У меня в конце зимы-начале весны такой возможности не было...Поэтому и откладывал написание неделю за неделей.

Оба турнира – уже часть истории. Какие-то игры удалось посмотреть побольше и пересмотреть повнимательнее, какие-то прошли фоном. Но тенденции были отмечены, и особенности той или иной команды прочувствовать удалось лучше.

В итоге пришло понимание, что написать нужно об этом сезоне через оценку продуктивности молодежных программ всех профессиональных клубов. Надеюсь, что получится сравнить эти программы друг с другом и таким образом выделить особенности лучших их них. Как ориентиры или примеры. Сделать это планирую до окончания мая.

А сейчас решил предоставить слово самим тренерам уровня ДЮБЛ, молодежной лиги ВТБ и первого дивизиона Суперлиги РФБ.

Лигу ВТБ пока не трогаем, они свой сезон еще доигрывают. А пока задал несколько вопросов тем, кто изначально не рассматривался фаворитом турниров, в которых участвовали их команды. Тренерам, которые решали и успешно решили новые для себя сложные задачи. Тренерам, продуктивность которых была в прошедшем сезоне велика.

Места, занятые в финальной части сезона, очень важная составляющая оценки успешности команды. Но при этом нужно учитывать ресурсы, которыми располагал тот или иной тренер. Особенности прохождения команды по сезону через травмы, кадровые изменения, медицинские протоколы, логистику, состояние игроков и т.п. Интересно было наблюдать за тем, как с этими вызовами справляется тот или иной тренер. А еще интереснее узнать его мнение по тому или иному вопросу планирования, подготовки и управления командой в ходе сезона.

Обращался не ко всем, но практически все, к кому обратился, оказались готовы к откровенному разговору. По согласованию с этими тренерами публикую их ответы.

Руслан Старков, главный тренер СШОР по ИВС г. Тверь

Поясню, что специалисты департамента детско-юношеских соревнований РФБ отметили, что команда «дебютант турниров столь высокого уровня и очевидный аутсайдер решающего раунда смогла финишировать на 5-м месте! После трех поражений в группе команда Руслана Старкова выиграла обе встречи в плей-офф. Причем в игре за 5 место с «Химками»-ДЮБЛ за 3 минуты до конца матча уступала два очка, но смогла завершить встречу рывком 7:0 – 69:64 в свою пользу»

Что было сделано для того, чтобы его команда выступила так удачно? »... 8 причин успеха: 1) карт-бланш от руководства в плане спортивной подготовки, тренировочного процесса, определения состава и т.д. 2) опыт выступления в ДЮБЛ в прошлом сезоне. 3) костяк команды играет вместе 2 года; 4) все игроки «голодные» до побед, ранее только 2 игрока участвовали в финале России 5) в этом сезоне, параллельно с ДЮБЛ, играли в мужском первенстве ЦФО 6) за 2 сезона провели 130 игр 7) объем тренировочных часов в неделю относительно мал (12-14 часов площадка и 2-3 часа тренажерный) – перетренированности не было. 8) после и перед играми смотрели видео соперника и своих игр».

Александр Герасимов главный тренер ЦСКА-Юниор, финал за 1 место молодежной лиги ВТБ

Напомню, что 21 февраля в овертайме закрытой игры команд Зенит-М и ЦСКА-Юниор со счетом 71:68 победу отпраздновали парни из Санкт-Петербурга.

Имея представление о том, в каких условиях команда было вынуждена готовиться к турниру (* состав был не стабилен, несколько игроков тренировались с ЦСКА), потеря возможностей усиления несколькими игроками из ЦСКА-2 (**из-за травм) и состояние лидеров перед финалом (*** несколько игроков 19.02. после окончания игры 1/4 финала молодежки ВТБ против Локомотива-Кубани-2-ЦОП приняли участие во второй за день игре первого раунда плей-офф первого дивизиона суперлиги РФБ против команды Университет-Югра ) меня приятно удивило, что команда вообще добралась до финала. Ваш ход по турниру выглядит для меня примером хорошо организованной оперативно-тактической работы тренеров.

Что было сделано вашей тренерской группой для того, чтобы команда успешно прошла в финал молодежки ВТБ, (имея ограниченный кадровый ресурс в виде потерь нескольких основных игроков? «С командой Локо действительно мы уступали составом, но считали эту команду удобным соперником. У нас было несколько планов и первый план сработал 3 раза в регулярном чемпионате. Были опасения, что в плей-офф он не сработает (но этого не случилось). План простой: максимально помешать разыгрывающим снабжать мячом 4,5 номеров (постоянное давление на мяч и где-то рисковать проходами защитников), постоянно менять формы защиты, потому что игрокам «под давлением» очень было тяжело адаптироваться к той или иной форме защиты. Нападение «Локомотива» часто превращалось в хаос.

Что касается нашего нападения то у нас было преимущество в скорости (старались искать атаки в раннем нападении, ) так же у Локомотива много игроков, кто плохо играет или в поле или в посту, точечно получалось наказывать их за эти дыры.

Что касается «Химок» (очень неудобный нам соперник), то ставку мы сделали на навыки их игроков. Я очень хорошо знаю игроков «Химок», их сильные и слабые стороны. Старались по максимуму это использовать. Это и было ключом к победе в полуфинале. Тактические вещи с «Химками» не работали, они были очень хорошо готовы к нашим взаимодействиям. Нам было тяжело нападать. Победа была завоевана, я считаю, за счет характера игроков (мы ментально оказались сильнее).

С «Зенитом» в финале справились в защите. Такой и был план. Основные игроки были уставшие (*ребята проводили 4 игру за три дня, сыграв вечером во вторник еще и за ЦСКА-2 в СЛ1). Плюс много сил отдали в защите, все это сказалось на нашем проценте бросков. Нам не хватило одного попадания. Мы были лучшей командой в регулярном сезоне по дальним броскам с 32% . В этой игре было около 16%. Считаю это главной проблемой». Что бы вы изменили в плане на финальную игру? Возможно стоило применить бы какие то другие тактические решения, если бы представилась возможность переиграть финал еще раз? «У нас сработал наш план на игру, и мы уверенно выигрывали. «Зенит» в конце забил много сложных бросков, через руки защитников. Я бы поменял ротацию. Лидерам больше нужно было отдыхать. В конце ошибся в двух игроках (были причины, почему на них понадеялся). Усталость – главная проблема проигрыша».

Максим Учайкин, главный тренер команды Зенит-М, победителя молодежной лиги ВТБ 2021/22

До начала турнира вы представлялись командой-загадкой. Несколько «больших талантов» в составе не гарантировали даже участие в финале. Не было уверенности в стабильности вашего движения по турниру. Но все прошло в итоге более чем успешно.

Что было сделано вашей тренерской группой для того, чтобы команда успешно прошла в финал молодежки ВТБ? Какие тактические решения обеспечивали победы в 1/4, в 1/2 и в самом финале? «Стратегические задачи, которые мы ставили перед финалом восьми, были максимально просты и опирались на принцип качественного исполнение, а не на замысловатость.

В защите:

1. Снижение легких атак и очков соперника - Защита против раннего нападения - Организация подбора в защите и снижение очков второго шанса - Индивидуально (исключение впрямую проходов под кольцо, качественный close out) - Командно А. Давление на игрока с мячом (передовая зона – агрессия, центр площадки – без фола, тыловая зона – «с головой») Б. Игроки «в первой передаче» – давление на линию передачи и вовлеченность (help and recover) В. Игроки «в двух и более передачах» – «глубокая помощь» и ротация.

2. Снижение качественного движения мяча соперника (больше внутрь наружу, чем из края на край).

- Выбор «плоского вида» защиты при заслоне на мяче (Drop coverage) - Понимание индивидуальных особенностей игроков соперника (с кем можем справиться 1 в 1 при минимальной помощи, а с кем нужно глубоко страховать и «ротироваться»).

В нападении:

1. Хотели играть быстро, но не суетливо. 2. Играть командно, при этом быть достаточно дисциплинированными доставлять мяч в правильные руки в решающие мгновения владений, либо всего матча. 3. Качественно двигать мяч и находить эффективный броски (против разных видов защиты при заслонах на мяче, против разных форм защиты, при удвоениях в краске и на периметре).

Тактически приходилось приноравливаться от игры к игры в рамках изложенных задач. Руна и МБА предпочитали организовывать раннее нападение после потерь и неподготовленных атак соперника, здесь шел разговор про оптимизацию наших атак. ЦСКА-Юниор тоже очень хорошо бежали после пропущенных мячей, тут приходилось предпочитать «забывать» о прессинге, возвращаться назад и разбирать игроков на своей половине.

У «Руны» много схем в нападении, и многие из них крутиться вокруг заслона на мяче, надо было останавливать эти действия.

МБА имели опасных игроков внутри, но еще более опасных с периметра. Нужно было решить, чем жертвовать, мы выбрали сложные атаки из краски и минимальная помощь и ротация на периметре.

У ЦСКА «постящие» игроки периметра, «большие», которые могут играть внутри и на периметре, много индивидуально сильных игроков. Пришлось выкручиваться и решить эти сложности. Кроме того, каждый соперник имел свой план, как остановить наше нападение. Нам, тренерам, нужно было понять и донести до ребят, как обеспечить ритм игр, движение мяча и эффективный броски против того или иного вида защиты при заслоне на мяче, специальных форм защиты (зон, прессингов, смешанных защит), сдваивание в посту и на периметре. Тут нужно отметить, что это работа была проделана не за неделю перед «Финалом восьми» и, тем более, не в три дня самого финала. Как я сказал, мы придерживались простой философии, делая упор на ее исполнения. От этого и подбирали тренировочные упражнения, чтобы моделировать игровые ситуации на ежедневных тренировках».

Если если бы представилась возможность переиграть финал еще раз, то что бы вы изменили в плане, чтобы лучше контролировать игру?

Нужно быть честными, мало кто воспринимал нас фаворитами перед финалом. Поэтому строить игру с позиции силы и агрессии, мы не могли.

Чтобы применять специальные сложные защитные схемы, нужно потратить на них не 10-15% тренировочного времени в сезоне, да и соперник высокого уровня с опытным тренерских штабом могут не растеряться и легко решить наш ребус. Это может в таком случае выглядеть агонией, а не планом для блестящей победы.

Сейчас, задним числом, поздним умом, я бы наш план на игру не менял. Для меня как для тренера, важно простота и доступность для игроков моих идей и максимально точной исполнение их на площадке. Поэтому я бы и тогда и сейчас буду делать акцент на исполнение.

В защите:

1. Мы остановили раннее нападение и хорошо смотрелись в защите в посту, но проиграли щит. Это очень важная деталь, которая могла стать решающей в матче.

2. Мы должны были быть более внимательными с бросающими игроками на периметре (с Акрамовым и с Макаровым).

3. Защита при заслоне на мяче при развороте на периметр заслоняющего (Гафурова) – поздняя смена, была реализованного не на 100%.

В нападении:

1. В первой половине мы играли академично, практически пешком. Как только ускорили ритм – наши дела пошли в гору.

2. Слабое движение мяча в первой половине игры.

В чем причины успеха клубных команд молодежки ВТБ и ДЮБЛ Зенита в этом сезоне?

«Тут может быть только одна причина – системная работы всей клубной пирамиды. Не только моей и Романа Князева, но тренеров спортивных школ, всех тренеров, которые воспитывали и развивали этих игроков до нас.

Совместный ежедневный труд всех в БК «Зенит», в Баскетбольной академии «Зенит» привели к этим результатам, другого рецепта я не вижу и не знаю».

Евгений Горев главный тренер БК «Барнаул», первый дивизион Суперлиги РФБ

Для меня ваше выступление было большим и, в целом, приятным сюрпризом. Играя, по сути, хорошим составом второго дивизиона Суперлиги, уступая в 2, а то и в 3 раза по зарплатной ведомости многим составам соперников, вы умудрялись регулярно пополнять свою «победную копилку». Причем как дома, так и на выезде.

Что было сделано для того, чтобы команда БК «Барнаул» выступила так удачно в сезоне-2021/22 перейдя из СЛ2 в СЛ1 без повышения финансирования?

«Для себя я отметил 4 фактора, которые сыграли, в принципе, для хорошего сезона.

1. Идея. Все начинается с нее. Что ты хочешь реализовать. Это может быть результат, процесс, развитие или все перечисленное вместе. Мы поставили перед собой большую задачу, выходящую за рамки ожиданий. Именно «прорывная» цель сдвигает твой средний уровень вверх. Убрав из внимания наш административный ресурс, а именно бюджет и возможности клуба, мы оставили только человеческий и доказывали что эта цель может быть достигнута. Именно поэтому мы сохранили костяк команды победного сезона СЛ2, усилившись, всего 4-мя игроками. Возможно, не все поверили в это, поэтому мы 10-е, а не, скажем, 5-е!!!

2. Детали. Это аналитика, планирование, контроль и анализ. Этого было ежедневно много. Мы искали цифры во всем. И это отдельный «вид искусства» тренера. Мы не могли себе позволить ориентироваться на чувстве (чуйке) тренера, а искали как можно больше данных, как входных, так и при анализе и подготовке.

3. Доверие. Здесь нужно выделить два уровня доверия. Одно из них доверие руководства ко мне. Второе, это мое доверие к своим помощникам и команде. Мое золотое правило: «Я лучше доверюсь своим людям и проиграю, чем буду постоянно сомневаться в них».

4. Психология. Это большой пласт работы, который включает в себя общение с игроками и командой в целом, развитие и проявление эмпатии, эмоциональная регуляция и умение работать с поражениями.

Александр Афанасьев, главный тренер мужской команды МБА, первый дивизион Суперлиги РФБ

Вы, играя весь сезон короткой ротацией молодых игроков, практически до последних туров регулярного первенства всерьез претендовали на попадание в зону плей-офф. При этом, имея по итогу сезона соотношение побед и поражений в 16-18, проиграли 6 матчей с разницей 5 и менее очков. Впечатление такое, что вам где-то не хватило самой малости, чтобы финишировать на 6-7 месте.

С какими сложностями приходилось справляться тренерской группе мужской команды МБА выступая по ходу сезона каковых не было в прошлых сезонах клуба? Начало сезона, середина, конец?

«Формированием, становление коллектива происходило в течение всего сезона, команда на 98% процентов другая ( по сравнению с прошлыми сезонами). Скажем прямо, формировались в тренировочной работе и в боях ))! Это новый опыт для всего тренерского штаба. Соответственно и подход и решения принимались в «боевых условиях»!

Что из подготовки (три самых важных момента) можно было бы заменить, глядя на уже прошедший сезон?

Больше внимание уделили бы в тренировочной работе стратегии концовок, специальным ситуациям, включая экстренные моменты (провалы с плюс 10 до минус 5, «несправедливые решения» судей, жесткая провокационная игра в защите, игра «в слабого» игрока, распределение ролей и выбор лидера в концовке игры!»

Михаил Терехов, главный тренер БК Новосибирск первый дивизион Суперлиги РФБ

Вам по ходу сезона более чем кому-либо приходилось перестраивать игру. Для меня ваша команда в середине марта выглядела реальным претендентом на 3-е место (вслед за «Уралмашем» и «Руной»), но финишировала в регулярной части сезона на 8-й позиции. Между тем, практически во всех матчах конца регулярки кто-то из игроков скамейки показывал себя с наилучшей стороны.

Что делалось тренерской группой для того, чтобы у команды БК Новосибирск, теряющей одного основного игрока за другим, последовательно раскрывались такие игроки, как Зоткин, Войтов, Голдырев, Туманов?

Постоянно корректировался «плейбук» и постоянно смещались акценты с одних игроков на других. При этом старался находиться в тесном контакте с игроками, чтобы лучше объяснять им их роли, а так же «вогнать в них» некую уверенность в себя через разного рода психологическое воздействие.

Михаил Карпенко, главный тренер БК Иркут первый дивизион Суперлиги РФБ

Видел, как практически все ваши игроки по ходу сезона стали играть на более высоком относительно своего «начала сезона» уровня. Команда наращивала ход, игроки прибавляли по ходу турнира – в этом чувствовалась ваш опыт. Вообще сложилось впечатление, что Иркут этого сезона самая «тренерская команда» лиги. Имея ввиду уровень исполнителей, состояние и выучка игроков вначале сезона и возможности для контроля игры в защите и нападении. Есть ощущение, что команда «прыгнула чуть-чуть выше головы». Это говорит об удаче, но везет, как известно, сильнейшим. Или тем, кто хорошо трудится. Опыта вам не занимать, но все-таки...

С какими сложностями, каковых у вас не было в прошлом, приходилось справляться тренерской группе по ходу сезона?

«Сложности в подготовке в этом сезоне в основном были подобные, с которыми сталкивался и раньше на протяжении карьеры в профессиональных клубах. Единственное – большая разница в часовых поясах. Поэтому нужно было найти правильный баланс нагрузки и отдыха для команды при смене часовых поясов. Было непросто после возвращения из европейской части страны в Иркутск. Да и играть в 19.00 на выезде по московскому времени тоже. Поскольку по иркутскому времени – это полночь. Смены часовых поясов существенно сказывались на спортивной форме».

Что из подготовки ( три самых важных момента) можно было бы заменить глядя на уже прошедший сезон?

«По возможности хотел бы, чтобы в клубе был квалифицированный тренер по физической подготовке и развитию навыков. Выполняли эту работу своей тренерской группой из двух человек. Но с учетом всех тех же сложностей с физиологической адаптацией, работой по скаутингу соперника, анализу собственных игр ощущалась нехватка «кадров».

Добавил бы акцент на отработку специальных ситуаций в нападении в тактическом плане – SOB, BOB, shot clock (* ввод мяча из-за боковой, ввод мяча из-за лицевой, действия команды в ситуациях окончания владения мячом и в концовках четвертей)

В защите добавил бы варианты прессинга. Их было три. Один личный и два зонных. Но увидел резерв еще в вариантах с ловушками на лидерах соперника.

В заключение отмечу, что мне этот формат обмена информацией видится чрезвычайно полезным для профессионального развития тех тренеров, которые трудятся с более молодыми или с менее успешными (пока) командами. Или тех, кто в силу возраста сами находятся еще в начале тренерского пути.

Да и опытным коллегам это материал может быть интересен. Не так часто можно узнать такие детали «тренерской кухни», которыми поделились тренеры.

Читая ответы тренеров, которые трудятся на разных уровнях, в разных регионах и решающих разного уровня задачи, в очередной раз убедился, что мы имеет хороший тренерский потенциал. Наши тренеры в своей основе умны, трудолюбивы, хорошо обучаются и способны трудиться в группе. Практически все «заточены» на успехи и достижения своих команд через развитие игроков. И каждый из них имеет свои индивидуальные особенности.

Это радует и дает хорошие надежды. Потому, что этому поколению тренеров предстоит справляться с новыми вызовами современной реальности. Хочется помочь им успешно вывести мужской российский баскетбол на новый уровень. И хочется верить, что у них многое получится из того, о чем им самим мечтается.

Благодарю коллег за доверие и сотрудничество.

