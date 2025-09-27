«Лично для меня, это не круто». Серена раскритиковала декор отеля с ветками хлопчатника в вазах

Серене Уильямс не понравились хлопковые ветки в отеле в Нью-Йорке.

44-летняя американка поделилась видео в соцсетях, где она идет по коридору отеля и замечает вазу с хлопковыми ветками.

Уильямс остановилась и спросила подписчиков: «Ну что, как вам хлопок в качестве украшения? Лично для меня, это не круто». Затем она сорвала один из комочков, отметив, что он «похож на вату для снятия лака», после чего поморщилась и ушла.

В XIX веке в США массовое выращивание хлопка опиралось на рабский труд, поэтому для многих афроамериканцев он до сих пор остается болезненным символом.

Серена Уильямс – главная женщина в спорте. Она против расизма и сексизма

Серена и правда сбросила 14 кг на препарате типа «Оземпика». Рассказала об этом ради денег