Андреева о влиянии титулов тысячников: «Я почувствовала, что люди стали ждать, что я буду выигрывать каждый турнир – но это невозможно»

Мирра Андреева рассказала, что изменилось после того, как она выиграла тысячники.

В начале сезона россиянка взяла титулы в Дубае и Индиан-Уэллс.

«Я стараюсь больше концентрироваться на игре. После того, как я выиграла эти титулы, я почувствовала большее давление и то, что люди стали большего от меня ждать. Я работаю над тем, чтобы быть позитивной, иметь хороший настрой и просто стараться наслаждаться игрой – чтобы я делала на корте то, что хочу, и при этом не думала слишком много.

После того, как я выиграла эти титулы, я почувствовала, что люди стали ждать, что я буду выигрывать каждый турнир. Мне кажется, мы все знаем, что это было бы невозможно. Но, думаю, я должна была пройти через этот опыт. Приходится с этим справляться, находить плюсы, стараться прибавлять и учиться на ошибках. Каждый день я стараюсь учиться. И я становлюсь старше – может быть, немного мудрее, может быть, немного умнее».