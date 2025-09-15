Медведев, Хачанов и Бублик заявились на турнир в Алматы, Сафиуллин – первый запасной
Стала известна заявка турнира ATP 250 в Алматы, который стартует 13 октября.
В Казахстане планируют выступить:
действующий чемпион Карен Хачанов (10);
Даниил Медведев (18);
Александр Бублик (19);
Флавио Коболли (25);
Лучано Дардери (30);
прошлогодний финалист Габриэль Диалло (35).
Роман Сафиуллин – первый в списке запасных.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости