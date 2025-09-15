  • Спортс
2

Куэрри о рекорде по количеству титулов: «Если бы Джокович хотел превзойти Федерера и Коннорса, он бы смог»

Сэм Куэрри рассказал, почему Новак Джокович не побьет рекорд Джимми Коннорса.

В мае серб выиграл 100-й трофей на турнире в Женеве. Он занимает третье место по количеству титулов после Роджера Федерера (103) и Коннорса (109).

«Я не думаю, что для него это важно, и об этом говорит календарь в 2025 году. Последние три турнира, на которых он сыграл, – это «Ролан Гаррос», «Уимблдон» и US Open. Если бы Новак хотел обогнать этих ребят, он бы смог.

Джокович мог бы загрузить календарь турнирами категории 250 и выигрывать их, потому что, как мы видели в этом году, он доходил до полуфинала на всех четырех «Шлемах». То есть на крупнейших турнирах он третий игрок мира [после Алькараса и Синнера].

Он бы заявился на несколько ATP 250 и, наверное, выиграл бы десять из них в этом году. Именно поэтому я считаю, что эти цифры для него не имеют значения», – сказал Куэрри в подкасте Nothing Major Show.

100 титулов Новака Джоковича – где, когда и у кого он их выиграл

Джокович выиграл 100-й титул! А эмоций – никаких

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Nothing Major Show
