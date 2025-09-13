Бублик уступил 478-й ракетке мира в матче Кубка Дэвиса. Казахстан проигрывает Южной Корее
Александр Бублик не смог доиграть матч Кубка Дэвиса против Сун Ву Квона.
Он уступил корейцу 6:7(6), 0:3. Вчера матч был прерван из-за дождя, но сегодня казахстанец не стал продолжать игру из-за травмы.
Сейчас счет в серии 2:1 в пользу Южной Кореи. Позже Бублик снялся с еще одной одиночки. В матче против Хен Чона его заменит Дмитрий Попко.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
