Бублик уступил 478-й ракетке мира в матче Кубка Дэвиса. Казахстан проигрывает Южной Корее

Александр Бублик не смог доиграть матч Кубка Дэвиса против Сун Ву Квона.

Он уступил корейцу 6:7(6), 0:3. Вчера матч был прерван из-за дождя, но сегодня казахстанец не стал продолжать игру из-за травмы.

Сейчас счет в серии 2:1 в пользу Южной Кореи. Позже Бублик снялся с еще одной одиночки. В матче против Хен Чона его заменит Дмитрий Попко .