Пегула – Алькарасу: «Жаль, что я оказалась единственной, кто обыграл тебя на US Open в этом году»
Джессика Пегула пошутила над Карлосом Алькарасом и поздравила его с чемпионством.
Пегула и Джек Дрэйпер обыграли Алькараса и Эмму Радукану в первом круге микста на US Open – 4:2, 4:2. Для испанца это стало единственным поражением на турнире.
«Поздравляю, Карлос. Жаль, что я оказалась единственной, кто обыграл тебя на US Open в этом году», – написала американка в соцсети.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Джессики Пегулы
