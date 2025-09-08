  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Пегула – Алькарасу: «Жаль, что я оказалась единственной, кто обыграл тебя на US Open в этом году»
0

Пегула – Алькарасу: «Жаль, что я оказалась единственной, кто обыграл тебя на US Open в этом году»

Джессика Пегула пошутила над Карлосом Алькарасом и поздравила его с чемпионством.

Пегула и Джек Дрэйпер обыграли Алькараса и Эмму Радукану в первом круге микста на US Open – 4:2, 4:2. Для испанца это стало единственным поражением на турнире.

«Поздравляю, Карлос. Жаль, что я оказалась единственной, кто обыграл тебя на US Open в этом году», – написала американка в соцсети.

Бушар предсказала победу Алькараса по разминке. А что там было?

Алькарас обожает гольф: предлагает партию Человеку-пауку, играл во время победного US Open

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Джессики Пегулы
