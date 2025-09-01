Де Минаур пятый раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема»

Алекс де Минаур обыграл Леандро Риеди в четвертом круге US Open – 6:3, 6:2, 6:1.

Австралиец пятый раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема». Де Минаур второй год подряд сыграет на этой стадии US Open .

Де Минаур – первый австралиец, дважды подряд вышедший в четвертьфинал US Open, после Ллейтона Хюитта в 2005-м и 2006-м.

В четвертьфинале он сыграет с Андреем Рублевым или Феликсом Оже-Альяссимом .