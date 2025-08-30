Джокович побил рекорд по количеству побед на «Больших шлемах» на харде
Новак Джокович побил еще один рекорд.
В третьем круге US Open он обыграл Кэмерона Норри – 6:4, 6:7(4), 6:2, 6:3.
Для серба это 192-й выигранный матч на турнирах «Большого шлема», которые проводятся на харде. Джокович обошел Роджера Федерера и стал единоличным рекордсменом.
Кроме того, Джокович стал самым возрастным участником четвертого круга US Open после Джимми Коннорса в 1991-м.
Дальше серб встретится с Яном-Леннардом Штруффом, у которого ведет 7:0 в личке.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
