Джокович побил рекорд по количеству побед на «Больших шлемах» на харде

Новак Джокович побил еще один рекорд.

В третьем круге US Open он обыграл Кэмерона Норри – 6:4, 6:7(4), 6:2, 6:3.

Для серба это 192-й выигранный матч на турнирах «Большого шлема», которые проводятся на харде. Джокович обошел Роджера Федерера и стал единоличным рекордсменом.

Кроме того, Джокович стал самым возрастным участником четвертого круга US Open после Джимми Коннорса в 1991-м.

Дальше серб встретится с Яном-Леннардом Штруффом, у которого ведет 7:0 в личке.