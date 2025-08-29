Соболенко назвала 5 любимых теннисистов за всю историю
Арина Соболенко поделилась списком любимых игроков.
– Мне, как фанату тенниса, было бы интересно это узнать. Кого бы вы назвали своими пятью любимыми игроками за всю историю? Мужчины и женщины.
– Определенно Федерер. Надаль. То, как усердно они работали… это безумие. Конечно, Серена – ее доминирование впечатляло. Штеффи Граф, я ее обожаю. Это уже четыре?
– Да, четыре.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: boardroom.tv
