Соболенко назвала 5 любимых теннисистов за всю историю

Арина Соболенко поделилась списком любимых игроков.

– Мне, как фанату тенниса, было бы интересно это узнать. Кого бы вы назвали своими пятью любимыми игроками за всю историю? Мужчины и женщины.

– Определенно Федерер . Надаль . То, как усердно они работали… это безумие. Конечно, Серена – ее доминирование впечатляло. Штеффи Граф , я ее обожаю. Это уже четыре?

– Да, четыре.

– Ах да, Агасси , – сказала Соболенко в интервью Boardroom.