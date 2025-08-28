Шелтон о том, что его девушка пришла на пресс-конференцию US Open: «Почему вы разрешили ей задать вопрос?»

Тринити Родман, девушка Бена Шелтона, задала ему вопрос на пресс-конференции.

Американец вышел в третий круг US Open, победив Пабло Каренно-Бусту – 6:4, 6:2, 6:4.

Тринити: Каково чувствовать, что вы не можете подать сегодня быстрее 135 миль в час (примерно 217 км/ч)?

Бен: (смеется, закрывает лицо рукой и обращается к модератору пресс-конференции) Почему вы разрешили ей задать вопрос?

Модератор: Это распоряжение моего босса.

Тринити: Просто я знаю, что ты любишь подавать мощно, а сегодня скорость не превысила и 140 миль в час.

Бен: Да, было холодно. Так что, думаю, это основная причина. Я концентрировался на конкретных местах. И я туда не попадал. Так что, может, мне просто надо было подавать помощнее. Ну я поработаю над этим в следующий раз.

Родман – футболистка, выступающая за «Вашингтон Спирит» в Национальной женской футбольной лиге, а также за сборную США. Она дочь баскетболиста Денниса Родмана.