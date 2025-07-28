Рейтинг ATP. Де Минаур стал 8-й ракеткой мира, Рублев покинул топ-10, Давидович-Фокина дебютировал в топ-20, Бублик вернулся в топ-25
Алекс де Минаур, выигравший пятисотник в Вашингтоне, стал восьмой ракеткой мира.
Андрей Рублев проиграл во втором круге в Вашингтоне и опустился на 11-ю строчку рейтинга. Александр Бублик, ставший чемпионом в Китцбюэле, поднялся на пять позиций и вернулся в топ-25.
Алехандро Давидович-Фокина впервые попал в топ-20.
Артур Казо поднялся на 25 строчек, Карлос Табернер – на 27, Ботик ван де Зандшульп – на 16.
Положение на 28 июля 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|12030
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|8600
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|6030
|4 (4)
|Тэйлор Фриц (США)
|5135
|5 (5)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|4650
|6 (6)
|Новак Джокович (Сербия)
|4130
|7 (8)
|Бен Шелтон (США)
|3520
|8 (13)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3330
|9 (9)
|Хольгер Руне (Дания)
|3250
|10 (7)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|3195
|11 (10)
|Андрей Рублев (Россия)
|3110
|12 (11)
|Фрэнсис Тиафу (США)
|2990
|13 (12)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|2905
|14 (14)
|Даниил Медведев (Россия)
|2630
|16 (16)
|Карен Хачанов (Россия)
|2590
|19 (26)
|Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
|2130
|24 (19)
|Франсиско Серундоло (Аргентина)
|2085
|25 (30)
|Александр Бублик (Казахстан)
|2065
|30 (29)
|Стефанос Циципас (Греция)
|1825
|35 (46)
|Лучано Дардери (Италия)
|1414
|44 (36)
|Джордан Томпсон (Австралия)
|1185
|46 (59)
|Корентен Муте (Франция)
|1139
|54 (61)
|Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)
|1028
|57 (42)
|Маттео Берреттини (Италия)
|975
|75 (100)
|Артур Казо (Франция)
|800
|82 (80)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|741
|84 (111)
|Карлос Табернер (Испания)
|734
|87 (103)
|Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды)
|722
|99 (105)
|Александр Вукич (Австралия)
|639
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
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