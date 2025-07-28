Рейтинг ATP. Де Минаур стал 8-й ракеткой мира, Рублев покинул топ-10, Давидович-Фокина дебютировал в топ-20, Бублик вернулся в топ-25

Алекс де Минаур, выигравший пятисотник в Вашингтоне, стал восьмой ракеткой мира.

Андрей Рублев проиграл во втором круге в Вашингтоне и опустился на 11-ю строчку рейтинга. Александр Бублик, ставший чемпионом в Китцбюэле, поднялся на пять позиций и вернулся в топ-25.

Алехандро Давидович-Фокина впервые попал в топ-20.

Артур Казо поднялся на 25 строчек, Карлос Табернер – на 27, Ботик ван де Зандшульп – на 16.

PIF ATP Rankings

Положение на 28 июля 2025