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  • Рейтинг ATP. Де Минаур стал 8-й ракеткой мира, Рублев покинул топ-10, Давидович-Фокина дебютировал в топ-20, Бублик вернулся в топ-25
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Рейтинг ATP. Де Минаур стал 8-й ракеткой мира, Рублев покинул топ-10, Давидович-Фокина дебютировал в топ-20, Бублик вернулся в топ-25

Алекс де Минаур, выигравший пятисотник в Вашингтоне, стал восьмой ракеткой мира.

Андрей Рублев проиграл во втором круге в Вашингтоне и опустился на 11-ю строчку рейтинга. Александр Бублик, ставший чемпионом в Китцбюэле, поднялся на пять позиций и вернулся в топ-25.

Алехандро Давидович-Фокина впервые попал в топ-20.

Артур Казо поднялся на 25 строчек, Карлос Табернер – на 27, Ботик ван де Зандшульп – на 16.

PIF ATP Rankings

Положение на 28 июля 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 12030
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 8600
3 (3) Александр Зверев (Германия) 6030
4 (4) Тэйлор Фриц (США) 5135
5 (5) Джек Дрэйпер (Великобритания) 4650
6 (6) Новак Джокович (Сербия) 4130
7 (8) Бен Шелтон (США) 3520
8 (13) Алекс де Минаур (Австралия) 3330
9 (9) Хольгер Руне (Дания) 3250
10 (7) Лоренцо Музетти (Италия) 3195
11 (10) Андрей Рублев (Россия) 3110
12 (11) Фрэнсис Тиафу (США) 2990
13 (12) Каспер Рууд (Норвегия) 2905
14 (14) Даниил Медведев (Россия) 2630
16 (16) Карен Хачанов (Россия) 2590
19 (26) Алехандро Давидович-Фокина (Испания) 2130
24 (19) Франсиско Серундоло (Аргентина) 2085
25 (30) Александр Бублик (Казахстан) 2065
30 (29) Стефанос Циципас (Греция) 1825
35 (46) Лучано Дардери (Италия) 1414
44 (36) Джордан Томпсон (Австралия) 1185
46 (59) Корентен Муте (Франция) 1139
54 (61) Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) 1028
57 (42) Маттео Берреттини (Италия) 975
75 (100) Артур Казо (Франция) 800
82 (80) Роман Сафиуллин (Россия) 741
84 (111) Карлос Табернер (Испания) 734
87 (103) Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) 722
99 (105) Александр Вукич (Австралия) 639
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
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logoЛоренцо Музетти
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logoАлекс де Минаур
logoАлександр Бублик
logoТэйлор Фриц
logoКарлос Алькарас
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logoАлександр Зверев
logoХольгер Руне
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