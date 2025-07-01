Джек Дрэйпер: «Пока я не заслужу выход в следующий раунд, считать, что я там, нельзя»

Джек Дрэйпер высказался о будущих соперниках на «Уимблдоне».

Британец вышел во второй круг «Уимблдона». После второго сета соперник Дрэйпера, Себастьян Баес , был вынужден сняться из-за травмы.

«Я не могу заглядывать сразу на пять матчей вперед. Каждый в этой сетке способен сыграть невероятно. Нужно уважать каждого соперника. Пока я не заслужу выход в следующий раунд, считать, что я там, нельзя», – сказал Дрэйпер в интервью после матча.

Дальше британец сыграет с Марином Чиличем .