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Уимблдон. 30 июня. Соболенко, Алькарас сыграют первым запуском, Медведев стартует в 13:00

«Уимблдон» опубликовал расписание первого игрового дня, 30 июня.

На Центральном корте матчи начнутся в 15:30 по московскому времени. По традиции первым запуском сыграет действующий чемпион – Карлос Алькарас (2) встретится с Фабио Фоньини.

Далее Паула Бадоса (9) поборется с Кэти Болтер, а третьим запуском Александр Зверев (3) встретится с Артуром Риндеркнешем.

На Корте №1 игровой день стартует в 15:00 мск. План такой:

На всех остальных кортах матчи начнутся в 13:00 по Москве.

Даниил Медведев (9) первым запуском на Корте №2 сыграет с Бенжаменом Бонзи.

На Корте №18 третьим запуском Карен Хачанов (17) поборется с Маккензи Макдональдом.

Роман Сафиуллин вторым запуском на Корте №5 встретится с Лучано Дардери.

Камилла Рахимова стартует матчем с Аои Ито третьим запуском на Корте №7.

Анастасия Павлюченкова сыграет с Айлой Томлянович последним запуском на Корте №10.

Диана Шнайдер (12) вторым запуском на Корте №16 встретится с Моюкой Учиджимой, а затем Андрей Рублев (14) сыграет с Ласло Дьере.

Полностью расписание здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoКарлос Алькарас
logoФабио Фоньини
logoКэти Болтер
logoАлександр Зверев
logoАрина Соболенко
logoКарсон Бранстин
logoЭмма Радукану
logoЖоао Фонсека
logoДаниил Медведев
logoКарен Хачанов
logoМаккензи Макдональд
logoАнастасия Павлюченкова
logoРоман Сафиуллин
logoАйла Томлянович
logoКамилла Рахимова
logoЛучано Дардери
logoАндрей Рублев
logoДиана Шнайдер
logoЛасло Дьере
logoПаула Бадоса
logoУимблдон
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