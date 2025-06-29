Уимблдон. 30 июня. Соболенко, Алькарас сыграют первым запуском, Медведев стартует в 13:00

«Уимблдон» опубликовал расписание первого игрового дня, 30 июня.

На Центральном корте матчи начнутся в 15:30 по московскому времени. По традиции первым запуском сыграет действующий чемпион – Карлос Алькарас (2) встретится с Фабио Фоньини .

Далее Паула Бадоса (9) поборется с Кэти Болтер , а третьим запуском Александр Зверев (3) встретится с Артуром Риндеркнешем.

На Корте №1 игровой день стартует в 15:00 мск. План такой:

На всех остальных кортах матчи начнутся в 13:00 по Москве .

Даниил Медведев (9) первым запуском на Корте №2 сыграет с Бенжаменом Бонзи.

На Корте №18 третьим запуском Карен Хачанов (17) поборется с Маккензи Макдональдом .

Роман Сафиуллин вторым запуском на Корте №5 встретится с Лучано Дардери .

Камилла Рахимова стартует матчем с Аои Ито третьим запуском на Корте №7.

Анастасия Павлюченкова сыграет с Айлой Томлянович последним запуском на Корте №10.

Диана Шнайдер (12) вторым запуском на Корте №16 встретится с Моюкой Учиджимой, а затем Андрей Рублев (14) сыграет с Ласло Дьере .

Полностью расписание здесь .