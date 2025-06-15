29-летняя Мертенс впервые выиграла титул на траве

Элизе Мертенс выиграла первый травяной титул в карьере.

В финале турнира в Хертогенбоше бельгийка обыграла 80-ю ракетку мира Елену Габриэлу Рузе со счетом 6:3, 7:6(4).

Теперь у Мертенс 10 одиночных титулов. Она впервые выиграла титул на траве – ранее она никогда не проходила на этом покрытии дальше четвертьфинала.

Вообще бельгийка взяла два титула в сезоне впервые с 2018-го – ранее в этом сезоне она победила на WTA 250 в Сингапуре.