Берлин (WTA). Мирра Андреева начнет матчем с Фрех, Шнайдер – с Векич, Самсонова сыграет с Осакой и может выйти на Пегулу
Опубликована сетка турнира WTA 500 в Берлине.
Арина Соболенко (1), Коко Гауфф (2), Джессика Пегула (3) и Жасмин Паолини (4) начнут со второго круга.
Людмила Самсонова встретится с Наоми Осакой (WC) и может выйти на Пегулу.
Мирра Андреева (6) сыграет с Магдаленой Фрех, Диана Шнайдер – с Донной Векич.
Елена Рыбакина начнет матчем с Циньвэнь Чжэн (5).
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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