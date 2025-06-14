  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Берлин (WTA). Мирра Андреева начнет матчем с Фрех, Шнайдер – с Векич, Самсонова сыграет с Осакой и может выйти на Пегулу
36

Берлин (WTA). Мирра Андреева начнет матчем с Фрех, Шнайдер – с Векич, Самсонова сыграет с Осакой и может выйти на Пегулу

Опубликована сетка турнира WTA 500 в Берлине.

Арина Соболенко (1), Коко Гауфф (2), Джессика Пегула (3) и Жасмин Паолини (4) начнут со второго круга.

Людмила Самсонова встретится с Наоми Осакой (WC) и может выйти на Пегулу.

Мирра Андреева (6) сыграет с Магдаленой Фрех, Диана Шнайдер – с Донной Векич.

Елена Рыбакина начнет матчем с Циньвэнь Чжэн (5). 

Полностью сетка здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoАрина Соболенко
logoЛюдмила Самсонова
logoКоко Гауфф
logoДжессика Пегула
logoЖасмин Паолини
logoМирра Андреева
logoНаоми Осака
logoДиана Шнайдер
logoЕлена Рыбакина
logoДонна Векич
logoЦиньвэнь Чжэн
logoWTA
Berlin Tennis Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Лондон (WTA). 1/2 финала. Циньвэнь Чжэн играет с Анисимовой, Мария обыграла Киз
245 минут назадLive
Штутгарт (ATP). Зверев и Фриц вышли в финал
2115 минут назад
Хертогенбош (WTA). 1/2 финала. Коччаретто играет с Рузе, Александрова выбыла
5722 минуты назадLive
Эрика Андреева потерпела восьмое поражение подряд
32 минуты назад
Калинская проиграла 109-й ракетке мира в квалификации в Берлине
636 минут назад
Галле (ATP). Медведев в первом круге сыграет с Альтмайером, Хачанов – с Бергсом, Синнер и Рублев начнут матчами с квалифаерами
5сегодня, 12:50
Лондон (ATP). Алькарас начнет матчем с Давидовичем-Фокина, Дрэйпер – с Бруксби, Руне сыграет с Арнальди, де Минаур – с Лехечкой
2сегодня, 12:32
Александрова упустила 11 матчболов в полуфинале Хертогенбоша против Мертенс
17сегодня, 12:18
Фриц четвертый раз вышел в финал на траве
1сегодня, 11:54
Галле (ATP). Медведев и Рублев сыграют с Думбия и Ребулем, Хачанов и Микельсен – с Синнером и Сонего
сегодня, 11:31
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23