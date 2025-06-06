Алькарас о полуфинале Синнера и Джоковича: «С удовольствием посмотрю. Я большой поклонник тенниса»
Карлос Алькарас будет смотреть второй полуфинал «Ролан Гаррос».
Его соперник определится в матче между Янником Синнером и Новаком Джоковичем.
«Конечно, я буду смотреть, я его не пропущу. Это один из лучших матчей в сегодняшнем теннисе. Я с удовольствием посмотрю. Я большой поклонник тенниса. Будет отличный матч», – сказал Алькарас в интервью на корте.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости