Алькарас о полуфинале Синнера и Джоковича: «С удовольствием посмотрю. Я большой поклонник тенниса»

Карлос Алькарас будет смотреть второй полуфинал «Ролан Гаррос».

Его соперник определится в матче между Янником Синнером и Новаком Джоковичем .

«Конечно, я буду смотреть, я его не пропущу. Это один из лучших матчей в сегодняшнем теннисе. Я с удовольствием посмотрю. Я большой поклонник тенниса. Будет отличный матч», – сказал Алькарас в интервью на корте.