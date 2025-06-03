Ролан Гаррос. Расписание 4 июня. Андреева сыграет вторым запуском, Синнер и Бублик – третьем, Джокович и Зверев – последним
«Ролан Гаррос» опубликовал расписание 11-го игрового дня, 4 июня.
Матчи стартуют в 12:00 по московскому времени.
На Корте Филиппа Шатрие план такой:
Мэдисон Киз (7) – Коко Гауфф (2);
Мирра Андреева (6) – Луа Буассон;
Янник Синнер (1) – Александр Бублик;
Александр Зверев (3) – Новак Джокович (6).
Полностью расписание здесь.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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