Соболенко третий год подряд вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Арина Соболенко стала четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос».

Она победила Аманду Анисимову 7:5, 6:3. При счете 5:2 она не реализовала шесть матчболов, при 5:3 еще один.

Соболенко дошла минимум до четвертьфинала на последних 10 «Больших шлемах», в которых участвовала (она пропустила «Уимблдон»-2024 из-за травмы).

Теперь она поборется с Циньвэнь Чжэн, которой в середине мая проиграла в Риме. Общий счет в личных встречах 6:1 в пользу белоруски.