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Пол о травме мышц живота в матче с Фучовичем: «Понимал, что в этой ситуации ничего не поможет, поэтому и не брал медперерыв»

Томми Пол рассказал о травме, беспокоившей его во втором круге «Ролан Гаррос».

Вчера он ушел с 0:2 по сетам в матче с Мартоном Фучовичем (4:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4). В пятом сете американец вызвал на корт физио из-за проблем с мышцами пресса.

– У меня было несколько проблем, но в основном беспокоила нижняя часть живота. Почти весь матч я это ощущал. А потом, где-то при счете 2:2 в пятом сете, стало хуже. Не знаю, из-за одного конкретного удара или еще чего-то, но боль усилилась.

Я понимал, что в этой ситуации ничего не поможет, поэтому и не брал медперерыв. Мне просто хотелось поговорить с врачом, чтобы он сказал что-то вроде: «Ты в порядке, продолжай играть». Он, правда, этого не сказал (смеется). Но все равно, было полезно просто с кем-то поговорить.

– Уточню на всякий случай: вам не сказали, что продолжение игры не усугубит травму?

– Да, именно так. Они, в общем-то, не знают, что именно это было. Нужно сделать снимок, чтобы понять, в чем дело. Но эта зона – пресс, приводящие мышцы – она сложная. Если там какое-то повреждение, восстановление может быть непростым.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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