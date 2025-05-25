Арина Соболенко: «Восточноевропейская школа тенниса очень жесткая. Те, кто через нее проходят, становятся по-настоящему несгибаемыми»

Арина Соболенко объяснила, почему в туре много теннисисток из Восточной Европы.

– Арина, как вы считаете, почему теннисистки из восточноевропейских стран, таких как Беларусь или Чехия, часто демонстрируют особую мотивацию и жажду побед? Это связано с тем, что в этих странах чемпионский титул воспринимается как путь к успеху? В более богатых странах, возможно, сложнее идти на жертвы, необходимые для большого спорта? Может, родители там больше ориентируют детей на учебу и стабильную карьеру, а не на изнурительные тренировки?

– Это действительно глубокий вопрос. Думаю, дело в уникальной среде и историческом контексте восточноевропейских стран. У нас закаляется характер – те, кто проходят через трудности, становятся невероятно устойчивыми как ментально, так и физически. Это отличает нас, возможно, не от всего мира, но от многих игроков в туре. Честно говоря, сложно точно сказать, почему так происходит. Но я уверена, что суровая среда в наших странах играет ключевую роль. Тренеры здесь, скажем так, не церемонятся – их подход зачастую жесткий, иногда даже грубый. Это формирует сильный характер, но, к сожалению, такой агрессивный стиль работы ломает многих игроков.

В Западной Европе или США, напротив, условия для развития игроков более мягкие и поддерживающие. Там многое зависит от семейного воспитания – как родители направляют детей, насколько они их мотивируют. В моем случае родители не были из тех, кто сильно давил. Их единственное требование было, чтобы я перестала ломать ракетки – что, признаюсь, я не всегда выполняла.

Восточноевропейская школа тенниса очень жесткая. Те, кто через нее проходят, становятся по-настоящему несгибаемыми. Это и есть секрет нашей стойкости, – сказала Соболенко на пресс-конференции.