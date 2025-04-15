Иванович и Швайнштайгер собираются развестись после девяти лет брака (Bunte)
Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер собираются развестись.
Об этом пишет немецкий таблоид Bunte, ссылаясь на источники «в телевизионных кругах».
По информации издания, предполагаемый разрыв отношений произошел около двух месяцев назад.
Сообщается, что Швайнштайгер много путешествует по работе и в основном живет в Мюнхене, а Иванович вместе с детьми остается в Белграде.
Иванович и Швайнштайгер поженились в июле 2016-го. У них трое сыновей: Луке – семь лет, Леону – четыре года, Тео – год.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Bunte
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости