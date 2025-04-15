Иванович и Швайнштайгер собираются развестись после девяти лет брака (Bunte)

Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер собираются развестись.

Об этом пишет немецкий таблоид Bunte, ссылаясь на источники «в телевизионных кругах».

По информации издания, предполагаемый разрыв отношений произошел около двух месяцев назад.

Сообщается, что Швайнштайгер много путешествует по работе и в основном живет в Мюнхене, а Иванович вместе с детьми остается в Белграде.

Иванович и Швайнштайгер поженились в июле 2016-го. У них трое сыновей: Луке – семь лет, Леону – четыре года, Тео – год.