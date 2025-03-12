Фис впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса»

20-летний Артур Фис вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Он обыграл Маркоса Гирона – 6:2, 2:6, 6:3 – и впервые так далеко прошел на «Мастерсе».

Фис стал первым игроком 2004 года рождения в 1/4 финала на таком уровне.

Дальше француз, в третьем круге отыгравший матчбол, встретится с Даниилом Медведевыми или Томми Полом.