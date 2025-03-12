Фис впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса»
20-летний Артур Фис вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Он обыграл Маркоса Гирона – 6:2, 2:6, 6:3 – и впервые так далеко прошел на «Мастерсе».
Фис стал первым игроком 2004 года рождения в 1/4 финала на таком уровне.
Дальше француз, в третьем круге отыгравший матчбол, встретится с Даниилом Медведевыми или Томми Полом.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости