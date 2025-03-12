Грикспор впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса»
Тэллон Грикспор впервые вышел в 1/4 финала «Мастерса».
В Индиан-Уэллс он обыграл Есуки Ватануки со счетом 7:6(4), 6:1.
Ранее представитель Нидерландов дважды выходил в 1/8.
«Это очень для меня важно. Всегда непросто возвращаться на корт после большой победы (во втором круге Грикспор обыграл Александра Зверева – Спортс’‘). Но в то же время я чувствовал, что уже должен был одержать такую победу. Она придала мне уверенности.
После этого я провел два очень хороших матча. Сегодня был сложный соперник. Я очень собой горжусь», – сказал Грикспор после матча.
Дальше он сыграет с Хольгером Руне.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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