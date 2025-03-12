Грикспор впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Тэллон Грикспор впервые вышел в 1/4 финала «Мастерса».

В Индиан-Уэллс он обыграл Есуки Ватануки со счетом 7:6(4), 6:1.

Ранее представитель Нидерландов дважды выходил в 1/8.

«Это очень для меня важно. Всегда непросто возвращаться на корт после большой победы (во втором круге Грикспор обыграл Александра Зверева – Спортс’‘). Но в то же время я чувствовал, что уже должен был одержать такую победу. Она придала мне уверенности.

После этого я провел два очень хороших матча. Сегодня был сложный соперник. Я очень собой горжусь», – сказал Грикспор после матча.

Дальше он сыграет с Хольгером Руне.