№349 Ватануки стал самым низкорейтинговым участником 1/8 в Индиан-Уэллс с 2004-го

349-я ракетка мира Есуки Ватануки обыграл Фрэнсиса Тиафу в Индиан-Уэллс.

Японец победил в третьем круге со счетом 6:4, 7:6(6). Во второй партии Тиафу дважды подавал на сет и имел два сетбола.

Ватануки – самый низкорейтинговый участник 1/8 финала в Индиан-Уэллс с 2004 года, когда до этой стадии дошел №882 Томми Хаас.

Дальше японец сыграет с Тэллоном Грикспором.