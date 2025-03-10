№349 Ватануки стал самым низкорейтинговым участником 1/8 в Индиан-Уэллс с 2004-го
349-я ракетка мира Есуки Ватануки обыграл Фрэнсиса Тиафу в Индиан-Уэллс.
Японец победил в третьем круге со счетом 6:4, 7:6(6). Во второй партии Тиафу дважды подавал на сет и имел два сетбола.
Ватануки – самый низкорейтинговый участник 1/8 финала в Индиан-Уэллс с 2004 года, когда до этой стадии дошел №882 Томми Хаас.
Дальше японец сыграет с Тэллоном Грикспором.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @TennisTV
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