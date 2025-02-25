Мирра Андреева: «Работа с Кончитой Мартинес сделала меня бесстрашной»

Мирра Андреева рассказала, как поменяла игру благодаря тренеру Кончите Мартинес.

– В Дубае вы не раз подавали со скоростью под 200 км/ч. Для многих это было удивительно. А для вас?

– Поначалу я там не обращала внимания на скорость своей подачи. Но в один из дней турнира Кончита скинула мне фото – «194 км/ч»! И я подумала: ого-го, ничего себе! На самом деле мы работали не над скоростью, а над техникой подачи: как более активно толкаться ногами, увеличить высоту прыжка, резкость движения руки. И в сумме все эти компоненты дали такой результат.

– Есть ощущение, что вы заметно прибавили в скорости первой подачи, физической подготовке и все это сказалось на ваших атакующих возможностях. Чем подготовка к нынешнему сезону вместе с вашим тренером Кончитой Мартинес отличалась от предыдущих предсезонок?

– Это была наша первая совместная предсезонка. Сейчас я чувствую себя увереннее как в психологическом, так и в теннисном плане и думаю, что готова выигрывать те матчи, которые раньше стали бы для меня барьером. Кончита – очень опытный человек в теннисе. Работа с ней сделала меня бесстрашной. Я не боюсь в ответственные моменты рисковать и подавать первую подачу максимально остро, завершать розыгрыши у сетки. У меня пропал страх ошибок. Для меня это новые ощущения, и я надеюсь сохранить их как можно дольше, – сказала Андреева в интервью «Коммерсанту».

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