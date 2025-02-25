Дубай (ATP). Рублев играет с Алисом, Сафиуллин – с Грикспором, Медведев встретится со Штруффом, Хачанов, Циципас вышли во 2-й круг, де Минаур выбыл
Андрей Рублев борется с Кентеном Алисом в первом круге в Дубае.
Даниил Медведев встретится с Ян-Леннардом Штруффом, Роман Сафиуллин – с Тэллоном Грикспором.
В понедельник Карен Хачанов обыграл Дэна Эванса.
Cетка турнира здесь.
Dubai Duty Free Tennis Championships
Дубай, ОАЭ
24 февраля – 1 марта 2025
ATP 500
Призовой фонд – 3 237 670 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Опубликовала: Любовь Энина
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