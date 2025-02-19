Швентек после победы над Ястремской: «Если силовая теннисистка попадает в корт, то ничего с этим не поделаешь. Если нет – ты цепляешься»

Ига Швентек оценила победу над Даяной Ястремской в третьем круге в Дубае.

Она обыграла украинку 7:5, 6:0 и третий год подряд вышла в четвертьфинал.

«У меня было много возможностей на подаче Даяны, я просто хотела стабильно подавать сама и знала, что шансы появятся. В туре много девушек, которые сильно бьют по мячу, и поэтому они идут на риск. Если попадают в корт, то ничего с этим не поделаешь. Если нет – ты цепляешься за эти розыгрыши и благодаришь за них. Это нелегко – нужно много терпения и принятия».