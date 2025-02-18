Де Минаур выиграл 200-й матч на харде

Алекс де Минаур вышел во второй круг турнира ATP 500 в Дохе.

Сегодня он обыграл Романа Сафиуллина – 6:1, 7:5. Это 200-я победа де Минаура на харде на уровне ATP .

Он стал третьим австралийцем, одержавшим такое количество побед на твердом покрытии, после Патрика Рафтера и Ллейтона Хьюитта .

Сафиуллин проиграл пятый матч подряд. В этом сезоне у него пока ни одной победы.

Дальше де Минаур сыграет с Ботиком ван де Зандшульпом .