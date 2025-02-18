Де Минаур выиграл 200-й матч на харде
Алекс де Минаур вышел во второй круг турнира ATP 500 в Дохе.
Сегодня он обыграл Романа Сафиуллина – 6:1, 7:5. Это 200-я победа де Минаура на харде на уровне ATP.
Он стал третьим австралийцем, одержавшим такое количество побед на твердом покрытии, после Патрика Рафтера и Ллейтона Хьюитта.
Сафиуллин проиграл пятый матч подряд. В этом сезоне у него пока ни одной победы.
Дальше де Минаур сыграет с Ботиком ван де Зандшульпом.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @Tennis
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