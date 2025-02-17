Рейтинг WTA. Анисимова дебютировала в топ-20, Павлюченкова опустилась на 11 строчек
Чемпионка Дохи Аманда Анисимова поднялась на 23 строчки и дебютировала в топ-20.
Анастасия Павлюченкова, не защитившая очки за полуфинал, опустилась на 11 позиций.
Положение на 17 февраля 2025
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|8966
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)
|8160
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|6538
|4 (4)
|Жасмин Паолини (Италия)
|5398
|5 (5)
|Джессика Пегула (США)
|5076
|6 (6)
|Мэдисон Киз (США)
|4680
|7 (7)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|4153
|8 (8)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|3985
|9 (9)
|Эмма Наварро (США)
|3649
|10 (10)
|Паула Бадоса (Испания)
|3588
|11 (12)
|Дарья Касаткина (Россия)
|3056
|13 (13)
|Диана Шнайдер (Россия)
|2853
|14 (15)
|Мирра Андреева (Россия)
|2730
|18 (41)
|Аманда Анисимова (США)
|2316
|19 (18)
|Анна Калинская (Россия)
|2304
|22 (26)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2158
|25 (23)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2000
|26 (37)
|Алена Остапенко (Латвия)
|1952
|33 (31)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1619
|36 (25)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1510
|50 (52)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1131
|54 (44)
|Наоми Осака (Япония)
|1049
|56 (73)
|София Кенин (США)
|1013
|60 (59)
|Полина Кудерметова (Россия)
|1004
|72 (69)
|Камилла Рахимова (Россия)
|922
|73 (71)
|Анна Блинкова (Россия)
|916
|94 (81)
|Эрика Андреева (Россия)
|775
|100 (116)
|Кристина Букша (Испания)
|741
Опубликовал: Кирилл Куценко
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