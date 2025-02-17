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Рейтинг WTA. Анисимова дебютировала в топ-20, Павлюченкова опустилась на 11 строчек

Чемпионка Дохи Аманда Анисимова поднялась на 23 строчки и дебютировала в топ-20.

Анастасия Павлюченкова, не защитившая очки за полуфинал, опустилась на 11 позиций.

PIF WTA Rankings

Положение на 17 февраля 2025

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 8966
2 (2) Ига Швентек (Польша) 8160
3 (3) Коко Гауфф (США) 6538
4 (4) Жасмин Паолини (Италия) 5398
5 (5) Джессика Пегула (США) 5076
6 (6) Мэдисон Киз (США) 4680
7 (7) Елена Рыбакина (Казахстан) 4153
8 (8) Циньвэнь Чжэн (Китай) 3985
9 (9) Эмма Наварро (США) 3649
10 (10) Паула Бадоса (Испания) 3588
11 (12) Дарья Касаткина (Россия) 3056
13 (13) Диана Шнайдер (Россия) 2853
14 (15) Мирра Андреева (Россия) 2730
18 (41) Аманда Анисимова (США) 2316
19 (18) Анна Калинская (Россия) 2304
22 (26) Екатерина Александрова (Россия) 2158
25 (23) Людмила Самсонова (Россия) 2000
26 (37) Алена Остапенко (Латвия) 1952
33 (31) Анастасия Потапова (Россия) 1619
36 (25) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1510
50 (52) Вероника Кудерметова (Россия) 1131
54 (44) Наоми Осака (Япония) 1049
56 (73) София Кенин (США) 1013
60 (59) Полина Кудерметова (Россия) 1004
72 (69) Камилла Рахимова (Россия) 922
73 (71) Анна Блинкова (Россия) 916
94 (81) Эрика Андреева (Россия) 775
100 (116) Кристина Букша (Испания) 741
Опубликовал: Кирилл Куценко
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