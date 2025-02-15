Анисимова дебютирует в топ-20

Аманда Анисимова победила Алену Остапенко в финале турнира в Дохе – 6:4, 6:3.

Анисимова впервые выиграла «тысячник». Ранее у нее было два титула на турнирах WTA 250.

За счет этого результата американка поднимется с 41-й строчки рейтинга на 18-ю. Она обновит личный рейтинговый рекорд.

Анисимова стала первой американкой с 2002 года, победившей в Катаре, после Моники Селеш. Также она стала самой низкорейтинговой чемпионкой этого турнира с момента его основания в 2001 году.

Остапенко проиграла три из трех финала на уровне WTA 1000.