Анисимова дебютирует в топ-20
Аманда Анисимова победила Алену Остапенко в финале турнира в Дохе – 6:4, 6:3.
Анисимова впервые выиграла «тысячник». Ранее у нее было два титула на турнирах WTA 250.
За счет этого результата американка поднимется с 41-й строчки рейтинга на 18-ю. Она обновит личный рейтинговый рекорд.
Анисимова стала первой американкой с 2002 года, победившей в Катаре, после Моники Селеш. Также она стала самой низкорейтинговой чемпионкой этого турнира с момента его основания в 2001 году.
Остапенко проиграла три из трех финала на уровне WTA 1000.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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