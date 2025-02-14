Буэнос-Айрес (ATP). 1/4 финала. Уайлд играет с Дьере, Зверев встретится с Серундоло, Фонсека – с Навоне
Александр Зверев сыграет с Франсиско Серундоло в 1/4 финала в Буэнос-Айресе.
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IEB+ Argentina Open
Буэнос-Айрес, Аргентина
10 – 16 февраля 2025
ATP 250
Призовой фонд – 658 390 долларов
Открытые корты, грунт
Четвертьфинал
Опубликовала: Любовь Энина
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