Мирра Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира в Дохе и сыграют с Паолини и Эррани

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира в Дохе.

Сегодня они обыграли россиянку Ирину Хромачеву и казахстанку Анну Данилину – 6:4, 6:1.

Теперь Андреева и Шнайдер поборются с Жасмин Паолини и Сарой Эррани . Это будет третья встреча их пар: в финале Олимпиады-2024 победили итальянки, во втором круге Australian Open – россиянки.