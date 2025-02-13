Мирра Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира в Дохе и сыграют с Паолини и Эррани
Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира в Дохе.
Сегодня они обыграли россиянку Ирину Хромачеву и казахстанку Анну Данилину – 6:4, 6:1.
Теперь Андреева и Шнайдер поборются с Жасмин Паолини и Сарой Эррани. Это будет третья встреча их пар: в финале Олимпиады-2024 победили итальянки, во втором круге Australian Open – россиянки.
Опубликовала: Любовь Энина
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