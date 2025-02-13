Зверев после победы в Буэнос-Айресе: «Я наслаждаюсь и надеюсь сыграть здесь еще много матчей»
Александр Зверев оценил победу над Душаном Лайовичем в Буэнос-Айресе.
Он обыграл серба 6:4, 6:4 и вышел в четвертьфинал.
«Я доволен сегодняшней победой. Возможно, это был не лучший матч в моем исполнении, но здорово одержать первую победу на грунте. Аргентинцы очень страстные, поэтому невероятно видеть столько людей на матче первого круга. Я наслаждаюсь и надеюсь сыграть здесь еще много матчей».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем