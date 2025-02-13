Зверев после победы в Буэнос-Айресе: «Я наслаждаюсь и надеюсь сыграть здесь еще много матчей»

Александр Зверев оценил победу над Душаном Лайовичем в Буэнос-Айресе.

Он обыграл серба 6:4, 6:4 и вышел в четвертьфинал.

«Я доволен сегодняшней победой. Возможно, это был не лучший матч в моем исполнении, но здорово одержать первую победу на грунте. Аргентинцы очень страстные, поэтому невероятно видеть столько людей на матче первого круга. Я наслаждаюсь и надеюсь сыграть здесь еще много матчей».