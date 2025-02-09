Роттердам (ATP). Алькарас и де Минаур разыграют титул

Карлос Алькарас и Алекс де Минаур сыграют в Роттердаме за титул.

Сетка турнира здесь . ABN AMRO Open Роттердам, Нидерланды 3 – 9 февраля 2025 ATP 500 Призовой фонд – 2 563 150 евро Крытые корты, хард Финал