Де Минаур второй год подряд вышел в финал в Роттердаме

Алекс де Минаур сыграет в финале «пятисотника» в Роттердаме.

Восьмая ракетка мира в полуфинале победил квалифаера Маттиа Беллучи – 6:1, 6:2.

Это 18-й финал в карьере австралийца, он второй год подряд поборется за титул этого турнира. Его баланс – 9:8, но он ни разу не смог выиграть финал у игрока из топ-10.

Теперь он сыграет с третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом или 21-й ракеткой мира Хубертом Хуркачем.