Де Минаур второй год подряд вышел в финал в Роттердаме
Алекс де Минаур сыграет в финале «пятисотника» в Роттердаме.
Восьмая ракетка мира в полуфинале победил квалифаера Маттиа Беллучи – 6:1, 6:2.
Это 18-й финал в карьере австралийца, он второй год подряд поборется за титул этого турнира. Его баланс – 9:8, но он ни разу не смог выиграть финал у игрока из топ-10.
Теперь он сыграет с третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом или 21-й ракеткой мира Хубертом Хуркачем.
Опубликовано: Алёна Майорова
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