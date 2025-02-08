Марсель (ATP). Медведев начнет матчем с Майо или квалифаером, Хачанов – с Медьедовичем или Коллиньоном

Прошла жеребьевка турнира в Марселе.

Даниил Медведев (1, WC) в первом матче сыграет против Харольда Майо или квалифаера, Карен Хачанов (3) – против Хамада Медьедовича или Рафаэля Коллиньона.

Второй сеяный и действующий чемпион Юго Эмбер начнет защиту титула со встречи с Ришаром Гаске (WC) или Александром Бубликом . Хуберт Хуркач (4) встретится с победителем матча между Чжичженем Чжаном и Кентеном Алисом .

Стэн Вавринка (WC) в первом круге сыграет с Нуну Боржесом.

Полная сетка здесь .