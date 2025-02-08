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Марсель (ATP). Медведев начнет матчем с Майо или квалифаером, Хачанов – с Медьедовичем или Коллиньоном

Прошла жеребьевка турнира в Марселе.

Даниил Медведев (1, WC) в первом матче сыграет против Харольда Майо или квалифаера, Карен Хачанов (3) – против Хамада Медьедовича или Рафаэля Коллиньона.

Второй сеяный и действующий чемпион Юго Эмбер начнет защиту титула со встречи с Ришаром Гаске (WC) или Александром Бубликом. Хуберт Хуркач (4) встретится с победителем матча между Чжичженем Чжаном и Кентеном Алисом.

Стэн Вавринка (WC) в первом круге сыграет с Нуну Боржесом.

Полная сетка здесь.

Опубликовано: Алёна Майорова
logoДаниил Медведев
logoКарен Хачанов
logoАлександр Бублик
logoРишар Гаске
logoХуберт Хуркач
logoЮго Эмбер
logoСтэн Вавринка
logoКентен Алис
logoНуну Боржес
logoOpen 13
logoЧжичжэнь Чжан
logoХарольд Майо
logoХамад Медьедович
logoATP
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